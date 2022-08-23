يعلن وكيل جامعة المجمعة التحول للفصول الثلاثة يقلص مدة الرحلة التعليمية لـ 3 سنوات، موجهة لأعضاء هيئة التدريس والطالب والمجتمع، وقال محمد العبودي خلال مداخلة على برنامج” النشرة الأولى أن الجامعة ستستمر في عقد العديد من الملتقيات”، لافتًا إلى أنه مع بداية العام الدراسي سيقام عدداً من الحملات الإعلامية، وسيكون هناك ملتقى خاص موجه للطلبة. وأضاف أيضاً أن التحول للفصول الثلاثة سيقلص مدة الرحلة التعليمية من 4 سنوات إلى 3 سنوات ويقلل ملل الطالب، كما أنه سيتيح لأعضاء هيئة التدريس اختيار أساليب تعليم مبتكرة. حيث سيتم تقليص مدة الدراسة من 17 أسبوعًا إلى 12 فقط.

يعلن وكيل الجامعة المجمعة التحول للفصول الثلاثة يقلص مدة الرحلة التعليمية لـ 3 سنوات

جامعة المجمعة جامعة حكومية من أحدث الجامعات السعودية تأسيسا، حيث تأسست في 3 رمضان 1430هـ الموافق 24 أغسطس 2009، أي منذ 13 سنة على يد عبد الله بن عبد العزيز، وتقع الجامعة في محافظة المجمعة في منطقة الرياض، وتضم ثلاثة عشر كلية مختلفة. يقع المقر الرئيسي في المجمعة بينما تتوزع بعض الكليات في كل من الزلفي، الغاط، رماح وحوطة سدير. تقدم هذه الجامعة خدمتها لمنطقة جغرافية كبيرة تشمل عدة محافظات ومدن وهجر اكتمل فيها انتشار التعليم العام لتكمل هذه الجامعة منظومة التعليم فيها وتحقق هدف وزارة التعليم بالتوسع في التعليم الجامعي، حيث ستساعد هذه الجامعة في استيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي الثانوية العامة والتخفيف على الجامعات في المدن الكبيرة.

الكليات التابعة للجامعة

كليات المجمعة

كلية التربية.

كلية المجتمع.

كلية العلوم الطبية التطبيقية.

كلية إدارة الأعمال.

كلية الهندسة.

كلية الطب

السنة التحضيرية.

كلية علوم الحاسب والمعلومات.

كليات الزلفي

كلية طب الأسنان.

كلية التربية.

كلية العلوم.

كلية إدارة الأعمال.

كليات حوطة سدير.

كلية العلوم والدراسات الإنسانية بحوطة سدير.

كليات الغاط

كلية العلوم والدراسات الإنسانية بمحافظة الغاط.

كليات رماح.

كلية العلوم والدراسات الإنسانية برماح.

المراكز والمعاهد

مركز الابتكار.

مركز المبادرات النوعية.

معهد الملك سلمان للدرسات والخدمات الاستشارية.

مرصد المسؤولية الاجتماعية.

المشروع التطويري لتأهيل الجامعة للاعتماد الأكاديمي.

معلومات عن الجامعة