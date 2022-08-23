كم راتب الضمان الاجتماعي المطوّر 1444هـ ومتى ينزل الضمان شهر سبتمبر 2022

في مقالنا اليوم نقوم بالتحدث عن برنامج من أفضل برامج الدعم وتقديم الخير للمحتاجين وهو برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر والذي تم تقديمه منذ سنوات عديدة من قبّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ويعد التساؤل بشأن موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي هو من أكثر التساؤلات التي تهم مستفيدي الضمان حيث أن الحياة صعبة جدًا والراتب الشهري لا يكفي حتى نهاية الشهر وبالتالي فإن المواطنين تحتاج بشدة وتنتظر موعد نزول الراتب بفارغ الصبر.

كم راتب الضمان الاجتماعي المطوّر 1444هـ – 2022م؟

وقامت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية السعودية بتحديد راتب الضمان الاجتماعي المطوّر بحسب حالة الفرد أو الأسرة ومدى استحقاقه وكانت الرواتب كالآتي:-

يتم صرف الراتب للفرد الواحد وقيمته 1000 ريال سعودي.

بالنسبة إلى الأسرة التي تتكون من فردين فقط فراتب الضمان لهم 1.285 ريال سعودي.

بينما الأسرة التي تتكون من ثلاثة أفراد فراتب الضمان الاجتماعي لهم 1.570 ريال سعودي.

الأسرة المكوّنة من أربعة أفراد راتب الضمان الاجتماعي لهم 1.855 ريال سعودي.

راتب الضمان الاجتماعي للأسرة التي تتكون من خمسة أفراد يبلغ 2.140 ريال سعودي.

والتي تتكون من ستة أفراد فقيمة راتب الضمان يكون 2.240 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من سبعة أفراد راتب الضمان الاجتماعي لها 2.710 ريال سعودي.

أما التي تتكون من ثمانية أفراد راتب الضمان الاجتماعي لها 3 آلاف ريال سعودي.

أفراد الأسرة التي عدد أفرادها 9 أفراد راتب الضمان لهم 3.280 ريال سعودي.

عشرة أفراد الأسرة راتب الضمان الاجتماعي لهم 3.560 ريال سعودي.

الأسرة التي عدد أفرادها 11 فرد فراتب الضمان لهم 3.840 ريال سعودي.

موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي؟

حددت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية موعد محدد لصرف راتب الضمان الاجتماعي المطوّر و الذي يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي و الذي سيكون بعد سبعه أيام من اليوم حتى موعد صرف راتب الضمان لشهر سبتمبر المقبل، مع العلم أنه إذا صادف صرف الراتب يومي جمعة أو سبت فيتم إما تقديمه أو تأخيره بحسب اليوم لأنهما عطلة رسمية في السعودية.