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عمر شويل - جدة مساعدات الديوان الملكي السعودي لطلب مساعدة مالية وأرض مجانية بالتعاون مع وزارة الإسكان 1444، وطريقة تقديم معروض طلب، وكذلك طلب علاج، وإعفاءات من الديون، والإعفاء من سداد القروض، وكذلك صيغة معروض للديوان الملكي تسديد ديون، كلها من التساؤلات الواردة من فئات عديدة تأمل في مساعدة الديوان الملكي السعودي، وسنقدم لكم من خلال هذا التقرير صيغة ونموذج طلب منحة أرض، أو تقديم طلب للديوان الملكي، وكذلك يمكن من خلال مكاتب الديوان الملكي الاستفادة من الخدمات التي تشمل أيضا رفع عقوبة المحكومين، وكذلك نموذج وصيغة طاب الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض لبناء منزل، وسنستعرض من خلال هذا التقرير أيضا، رابط تقديم طلب مساعدة مالية أو عينية 1444 على المنصة الوطنية الموحدة السعودية، وكذلك خطوات تقديم طلب مساعدة مالية إلى الديوان الملكي السعودي.

مساعدات الديوان الملكي السعودي طلب مساعدة مالية وأرض مجانية “إعفاء نهائي” قروض وديون

وتجدر الإشارة إلى سعي حكومة المملكة السعودية الدؤوب لتقديم المساعدات للمستحقين، وذلك حفاظاً على البعد الإنساني الذي توليه الحكومة أولويه كبيرة، حتي يتمكن المواطن السعودي من تلبية متطلباته المعيشية، وحتى توفر المملكة حياة كريمة لمواطنيها، وفي هذا الصدد أنشأت المملكة وأطلقت العديد من البرامج والأنظمة المنوط بها تحقيق سعي المملكة لتحقيق أهدافها.

نموذج طلب منحة أرض سكنية مجانية من الديوان الملكي

طريقة الحصول على منحة أرض الديوان الملكي www.my.gov.sa 1444

الديوان الملكي السعودي Royal Court of Saudi Arabia هو حلقة وصل بين الملك والحكومة والمؤسسات الحكومية، ويمكن لجميع مواطني المملكة التواصل مع الديوان الملكي من خلال رابط النفاذ الوطني الموحد لتقديم طلب أو شكوى، ويقوم الديوان الملكي بفحص الشكاوى، وتلبية طلبات المستحقين.

الديوان الملكي يطلق بوابته الإلكترونية للتواصل مع المواطنين

هذا وتقدم المملكة مساعدتها المالية عبر الديوان الملكي السعودي، وبعد تقديم الطلب، يتم عرض الطلب على الجهات المُختصة، وتقوم تلك الجهات بدراسة وتدقيق الطلبات، وتعمل على تلبية الطلبات المُستحقة للدعم النقدي والمساعدة، وستفيد من تلك الخدمة المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية من جميع الجنسيات، ويجب الإشارة إلى أن فروع مكاتب الديوان الملكي منتشرة بكافة مدن المملكة.

تقديم طلب مساعدة مالية 1444 على المنصة الوطنية الموحدة السعودية

وتجدر الإشارة إلى أن المساعدات المالية تُمثل في الوقت الراهن أهمية كبيرة لفئات عديدة من المجتمع السعودي الذي يعاني في ظل استمرار جائحة كورونا التي كان لها تأثير سلبي على الأوضاع الاقتصادية بالمملكة، وذلك نظراً للجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وحالة الإغلاق لبعض القطاعات، كما يمكن تقديم طلب للمساعدات المالية من خلال الديوان الملكي السعودي، وسنستعرض من خلال هذا التقرير خطوات تقديم طلب مساعدة مالية لمواجهة التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا على المواطن السعودي.

رابط موقع تقديم طلب مساعدة مالية وعينية

يمكن ذلك من خلال زيارة رابط موقع طلب مساعدات مالية وعينية واتباع الخطوات التالية

الدخول على دليل المستخدم لطلب مساعدات مالية وعينية للتعرف على الخدمات وتفاصيل تقديم الطلب

للتعرف على الخدمات وتفاصيل تقديم الطلب الدخول على موقع الإمارة التابع لها.

الدخول على الخدمات الإلكترونية.

الدخول على خدمة طلب مساعدات مالية وعينية.

إرفاق خطاب الطلب وصورة من الهوية الوطنية.

ومن الجدير بالذكر قيام المملكة العربية السعودية بتفعيل برنامج طلب مساعدة مالية، وتم إيداع مبالغ مالية بهذا البرنامج، وللتقديم لهذا البرنامج يجب على المُتقدم أم يستوفى شروط الأهلية، وتشمل تلك المساعدات المواطن السعودي ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمُقيمين على الأراضي السعودية من غير السعوديين، كما يمكن تقديم طلبات المساعدات المالية للديوان الملكي السعودي مباشرة.

الحالات المستحقة لطلب مساعدة مالية 1444

حالات البطالة التي فقدت عملها.

من تعرض لضيق الظروف المالية.

حالات المرض.

التعرض لخسائر أو حوادث.

حالات العجز عن سداد الديون.

نموذج طلب الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي

خطوات تقديم طلب إعفاء من سداد القروض للديوان الملكي

في حال تقدمت بطل الإعفاء من سداد القروض أو أقساطها يجب عليك اتباع الخطوات التالية، حيث يمكنكم تقديم تلك الطلبات إلى الديون الملكي السعودي.

يجب أن يشتمل الطلب على البيانات الشخصية.

يجب أن يحتوي الطلب البيانات الخاصة بالقرض كاملة.

ذِكر قيمة القرض ونوعه.

اسم البنك الذي تم الاقتراض منه.

فرع البنك الذي تم الاقتراض من خلالة، وكذلك عنوان الفرع.

يمكن إرسال الطلب عن طريق البريد السعودي.

كما يمكن تسليم الطلب للديوان الملكي، وفي حال تسليمه للديوان الملكي ستحصل على رقم للطلب.

لمزيد من التفاصيل الاتصال علي هاتف الديوان الملكي السعودي: 8004000000 أو يمكنك الاتصال علي 920022220.

وبذلك نكون قد قدما كيفية تقديم طلب مساعدة مالية سواء من خلال الديوان الملكي السعودي أو من خلال منصة المساعدات المالية، وكذلك تقدم المملكة الدعم للطلاب والطالبات من خلال مؤسسة تكافل الخيرية، حيث تسعى حكومة خادم الحرمين بالعمل على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتمتد مظلتها لتشمل الفئات محدودة الدخل وكذلك العاطلين عن العمل، وغيرهم من الفئات التي تستحق الدعم.

قائمة بجدول الأراضي المجانية التي منحها الديوان الملكي لعام 2021

الجهة طلبات المنح السامية المنفذة المنح السامية المنفذة منذ بداية المنح منح الأراضي التي لم تنفذ خلال العام الطلبات التي تم استبدالها الأشخاص الذين صدر لهم أوامر سامية بالمنح خلال عام أمانة العاصمة المقدسة 78 30682 104 0 78 أمانة منطقة المدينة المنورة 31 8534 0 0 8 أمانة منطقة الرياض 345 391462 23131 0 189 أمانة محافظة جدة 118 156026 5156 16 109 أمانة المنطقة الشرقية 365 62469 6514 17 278 أمانة منطقة عسير 1241 35723 172 17 1237 أمانة منطقة القصيم 447 27662 1376 0 446 أمانة منطقة جازان 98 6840 4183 0 98 أمانة منطقة الجوف 101 18485 0 10 101 أمانة منطقة تبوك 443 19682 0 0 443 أمانة منطقة حائل 1155 16611 0 0 1154 أمانة منطقة الحدود الشمالية 9 7576 41 0 9 أمانة منطقة الباحة 27 6769 322 16 26 أمانة منطقة نجران 0 4879 7 0 0 أمانة محافظة الطائف 145 1835 645 14 144 أمانة محافظة الأحساء 693 7003 465 0 693 أمانة محافظة حفر الباطن 0 234 43 0 0 المجموع 5296 802472 42159 90 5013

المساعدات المالية والإعانات السعودية

وتجدر الإشارة إلى توسع الحكومة السعودية والديوان الملكي السعودي في تقديم العديد من المساعدات المالية والعلاج وغيرها من المساعدات الأخرى على نفقة المملكة، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية تحت مسميات عديدة، ويعتبر برنامج حساب المواطن من أكبر برامج المساعدات النقدية التي يقدمها المملكة لمواطنيها، حيث تبلغ أعداد المستفيدين من برنامج حساب المواطن ما يناهز 12 مليون مواطن بين رب أسرة وتابعين.

معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم من خلال هذا التقرير، تقديم طلب مساعدة مالية 1444 من خلال الديوان الملكي السعودي، عبر مكاتب الديون المنتشرة بجميع مناطق ومدن المملكة، وكذلك الصيغة التي يشتمل عليها طلب المساعدة، كما استعرضنا أيضا طلب مساعدة مالية على المنصة الوطنية الموحدة، أما بخصوص خطوات تقديم طلب إعفاء من سداد القروض للديوان الملكي، فقد استعرضناه تفصيلا.

شروط وزارة الإسكان للحصول على قطعة أرض سكنية مجانية كمنحة

ولا يقتصر الأمر في الحصول على قطعة أرض سكنية مجانية من الديوان الملكي السعودي فقط، ولكن يمكن أيضا الحصول على أراضي مجانية من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وذلك وفق شروط وضوابط أعلنتها الوزارة، وتتلخص تلك الشروط في التالي:

زيارة رابط التسجيل الإلكتروني على موفع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ألا يقل عمر الشخص المتقدم على المنحة عن 18 عام.

أن يكون المتقدم من أصحاب الجنسية السعودية.

المطلقة أوالأرملة لمن تزيد أعمارهن عن 25 عام.

ويمكن زيارة رابط شرح طريقة التسجيل والتقديم على منحة الأرض المجانية.

رابط وزارة الإسكان للتقديم على منحة أرض مجانية بغرض السكن وخطوات التسجيل



إنشاء حساب على رابط موقع منصة دعم سكني .

. زيارة رابط موقع وزارة الإسكان في السعودية .

. اختيار خدمة مشروع سكني.

كتابة رقم السجل المدني والضغط على أيقونة التالي.

إدخال البيانات المطلوبة ومنها تاريخ الميلاد ورقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني، والموافقة على جميع الشروط والأحكام.

سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك الجوال بها كود التأكيد والتحقق.

أدخل كود التحقق في المكان المطلوب.

الضغط على أيقونة تأكيد.

النقر على حفظ البيانات.

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.

وفي حال كان لديكم أي استفسار أو تساؤل بخصوص منحة أرض الديوان الملكي السعودي معروض طلب مساعدة الديوان الملكي السعودي، أو المنصة الوطنية المُوحدة بالمملكة السعودية، يمكنكم التواصل مع الرقم الخاص بالديوان الملكي سالف الذكر، وكذلك يمكنكم ترك تعليق بأي استفسار أو تساؤل، وذلك من خلال التغليقات أسفل هذا التقرير، وسنعمل جاهدين من خلال موقع ثقفني بالرد على جميع ما يصلنا من استفسارات وتساؤلات.