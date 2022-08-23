صرف الدعم السكني وأهم شروطه والاستعلام عن الدعم السكني برقم الهوية

الدعم السكني يعتبر من أهم عمليات البحث خلال هذه الآونة، حيث يسعى الكثير من المواطنين فى المملكة على الحصول على دعم سكني وخاصة الاسر المحتاجة وذات الدخل المنخفض ، ودعم سكني هو أهم برامج الدعم في المملكة والذي يعمل على تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا ، حيث وفرت وزارة الإسكان خدمة استعلام الدعم السكني لكل مواطن ومواطنة تمكنوا من التسجيل في قوائم الوزارة برقم الهوية، ونوضح بداخل المقال شروط دعم سكني وموعد نزول الدعم وكيفية الاستعلام عن الدعم ويمكن لكل من تقدم بطلب دعم سكني تمكنهم خدمة الاستعلام من معرفة الاستحقاق، وهي من الخدمات التي تتم بشكل إلكتروني عن طريق منصة سكني، ولكي يصبح المتقدم مؤهل ويستحق الدعم، لابد من مراجعة شروط سكني والتأكد من توافرها؛ وذلك لأنه يتم تقييم طلب التسجيل ومراجعة البيانات من خلال الربط مع الجهات الحكومية ذات علاقة، وبناءً على ذلك تتحدد حالة الاستحقاق ام لا، وهذا الدعم المالي يحصل عليه السعوديين من خلال صندوق التنمية العقارية والذي يوفر وحدات سكنية للمستفيدين سواء كانت وحدات جاهزة التشطيب أو تحت الإنشاء، ومن جانب آخر متاح قطع أراضي مؤهلة للبناء.

موعد صرف الدعم السكني:

أعلنت وزارة التعمير والإسكان من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” عن موعد صرف الدعم السكني في يوم ثابت شهريا وهو يوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي وفي هذا اليوم يتم صرف جميع مستحقات كل مواطن مستفيد من الدعم وفي حالة كان يوم الصرف يصادف يوم إجازة رسمية على سبيل المثال يوم عطلة رسمية كالأعياد ويومي الجمعة والسبت سوف يتم صرف الدعم في اليوم التالي والذي لا يصادف إجازة ويصادف يوم عمل رسمي وبالنسبة لموعد صرف الدعم السكني سوف يكون يوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 وبذلك سوف يكون يوم الصرف في نفس اليوم والموافق هجريا 26 محرم 1444.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم:

يشترط أن يكون المتقدم أن يكون حاصل على الجنسية السعودية.

يبدأ عمر الشخص المتقدم من 25 عام بحد أدنى ولا يقل عن ذلك، وقد أشاف غلى أنه هناك بعض الاستثناءات ومنها المرأة التي تعول والتي ليس لديها سكن مثل المرأة المطلقة والأرملة، وأن تنطبق شروط سكني على مقدم الطلب سواء كان الأب أو الزوجة أو الأبناء.

من هم الشروط ألا يكون المتقدم قد قدم على الاشتراك في برنامج سكني من قبل.

ويشترط أن يكون مقدم الطلب هو عائل الأسرة المسؤول عنها.

وكما يشترط أن تكون ليس لديه القدرة على شراء منزل خاص.

ويشترط أن يكون المتقدم مقيم بشكل كامل داخل المملكة العربية السعودية.

وكما يشترط أن لا يكون فرد من أفراد الأسرة يمتلك وحدة سكنية وألا يكون قد سبق واستفاد مقدم الطلب من الدعم السكني مسبقًا سواء الحكومي أو الخاص.

ويشترط ان تكون الممتلكات لا تتجاوز الحد المانع للصرف.

الدعم السكني:

من المعروف أن الحكومة السعودية تسعى إلى التطوير المستمر من خلال مبادرات تحت إشراف الوزارات الحكومية لتظوير وتحقيق رؤية 2030، ومن ضمن هذه المبادرات مبادرة وزارة الإسكان والتعمير عن مشروع الدعم السكني الذي يهدف إلى توفير الحلول السكنية للمستفيدين من أبناء الوطن، والمساهمة في تحسين نمط الحياة، ورفع المستوى المعيشي، من خلال تمكين المستحقين من مسكن أو قطعة أرض، أو دعم مالي غير مسترد، إلى غيره من باقات الدعم السكني، بتسهيلات لغير القادرين لا مثيل لها، لذلك أطلقت منصة سكني لكي تكون بوابة المستفيدين للتسجيل والتقديم على أحد برامج الدعم السكني، بالإضافة إلى معرفة حالة الاستحقاق لأحد منتجات الوزارة التي تقدمها للمستحقين، نذكر منها:

أرض أو شقة. تاون هاوس. فيلا. البناء الذاتي لملاك الأراضي. مبادرة شراء من السوق.

كيفية استعلام الدعم السكني برقم الهوية: