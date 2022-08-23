نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم سكني للمطلقات والأرامل والحصول على سكن او ارض مجانية خطوات التسجيل في السعودية في المقال التالي
إليكم طريقة التسجيل في سكني للمطلقات والأرامل داخل المملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة الإسكان السعودية بتقديم خدمة الحصول على سكن خاص بالفئات الأكثر استحقاقًا للدعم السكني خاصة وأنه ليس لديهم سكن خاص لمدة خمس سنوات قبل تقديم الطلب بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى المندرجة تحت بند شروط استحقاق الدعم السكني والذي تم وضعها من قبّل الوزارة وسنقوم بتوضيح كل ذلك لكم في سطور مقالنا التالية.
خطوات وطريقة التسجيل في سكني للمطلقات والأرامل 1444هـ
يتم تقديم الدعم السكني من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:-
- من خلال الدخول على رابط موقع سكني الإلكتروني الرسمي ثم قم بالنقر على “تسجيل الدخول” في حالة أنه لديه حساب على الموقع.
- أو ينقر على “تسجيل مستخدم جديد” في حالة أنه ليس لديه حساب على الموقع وبعد تسجيل الدخول يقوم بكتابة رقم التعريفي الخاص به.
- يملأ المستفيد كل البيانات المطلوبة منه في كل حقل من الحقول الخاصة بالتسجيل ثم ينقر على أيقونة “المبنى السكني” وينقر على أيقونة “التسجيل”.
- يوافق المتقدم على كل شروط ومعايير الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان السعودية و بعدها يقوم بالإجابة على كل الأسئلة المطلوبة منه ويجب أن يكتبها بشكل صحيح.
- يدخل كل البيانات المطلوبة منه وطرق التواصل معه ثم يقوم بتسجيل الدعم السكني و يتم التواصل معه من قبّل وزارة الإسكان السعودية.
مميزات الدعم السكني للأرامل والمطلقات
يعتبر الدعم السكني من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية لمواطنيها وخاصة الأرامل والمطلقات ويتميز الدعم السكني بعدة مميزات تتمثل في كل مما يلي:-
- يساهم الدعم السكني للمستفيدين حق مشاركتهم طلب سكن خاص من خلال بوابة سكني الإلكترونية.
- كما يمكنهم من اختيار خيار من عدة خيارات خاصة بالسكن و تتميز الخيارات بأنها مميزة ومتنوعة.
- يعمل الدعم السكني على السماح للمواطنين بالاستعانة من خدمات المستشار العقاري.
- يمّكن الموقع المستفيدين أو المتقدمين من التقديم على الشقة و اختيارها إلكترونيًا.
- ويساعد المستفيدين في حصولهم على أفعال تنفير العقار السكني.
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