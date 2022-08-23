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عمر شويل - جدة رقم الديوان الملكي السعودي لتسجيل طلب مساعدة مالية وكذلك الاستفادة من المساعدات العينية داخل وخارج المملكة”، وتقديم طلب منح الأراضي المجانية، طريقة تقديم معروض طلب سداد ديون وقروض متنوعة والتكفل بالمصروفات العلاجية، والحصول على منحة أرض سكنية مجانية من الديوان الملكي، حيث يمكن تقديم طلب معروض طلب مساعدة مالية 1444، وكذلك الحصول على منحة بقطعة أرض مجانية لإقامة مسكن لأصحاب الدخل المحدود وذي الحاجات، وسنستعرض من خلال هذا التقرير طريقة وخطوات تقديم طلب الحصول على منحة مجانية لقطعة أرض سكنية بغرض بناء منزل، وأيضا كيفية صياغة نموذج إرسال طلب الإعفاء من الديون وإسقاط الفروض البنكية، وسنستعرض من خلال هذا التقرير الخدمات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي من خلال مكاتبه المنتشرة بجميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة، فالديوان الملكي السعودي يعتبر وبحق حلقة وصل متينة بين الملك السعودي، فهو المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين في المملكة، ويشغل منصب المسئول الأول ورئيس الديوان الملكي السعودي، معالي الأستاذ فهد بن محمد بن صالح العيسى.

رقم الديوان الملكي السعودي لتسجيل لطلب مساعدة مالية عاجلة ومنحة أراضي مجانية

وتحدر الإشارة إلى أن الديوان الملكي السعودي يعتبر مكتب تنفيذي لخادم الحرمين الشريفين، وهو بمثابة حلقة وصل بين الملك والحكومة ومؤسساتها، وتتوزع فروع مكاتب الديوان الملكي بمعظم المدن السعودية، وبهتم الديوان الملكي بكافة الشئون بدأ من السياسات والعلاقات الخارجية، وحتى الحياة المعيشية للمواطن السعودي، حيث يقدم العديد من الخدمات لمواطني المملكة، حيث يتم عرض مطالب المواطنين على هيئة الديوان الملكي، وتقوم تلك الهيئة بتدقيقها ودراستها، قم تقوم بالبت فيها.

نموذج معروض طلب مساعدة مالية وأراضي سكنية وإسقاط ديون وقروض

طلب الحصول على قطعة أرض سكنية منحة من الديوان الملكي السعودي

الاستعلام عن طلب منحة أراضي الديوان الملكي بمنصة بوابة بلدي الخدمات الإلكترونية

تُتيح خدمة الاستعلام عن حالة طلب التقديم على منحة الأراضي من الديوان الملكي ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك من منصة بلدي الخدمات الإلكترونية، حيث يمكن لمن تقدم بطلب الحصول على منحة الأراضي والاستعلام عن حالة طلب منح أرض مجانية من الديوان الملكي أو من وزارة الإسكان السعودية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

حالة طلبات منح الأراضي من الديوان الملكي المنفذة منذ بداية بداية خلال عام 2021

الجهة طلبات المنح السامية المنفذة المنح السامية المنفذة منذ بداية المنح منح الأراضي التي لم تنفذ خلال العام الطلبات التي تم استبدالها الأشخاص الذين صدر لهم أوامر سامية بالمنح خلال عام أمانة العاصمة المقدسة 78 30682 104 0 78 أمانة منطقة المدينة المنورة 31 8534 0 0 8 أمانة منطقة الرياض 345 391462 23131 0 189 أمانة محافظة جدة 118 156026 5156 16 109 أمانة المنطقة الشرقية 365 62469 6514 17 278 أمانة منطقة عسير 1241 35723 172 17 1237 أمانة منطقة القصيم 447 27662 1376 0 446 أمانة منطقة جازان 98 6840 4183 0 98 أمانة منطقة الجوف 101 18485 0 10 101 أمانة منطقة تبوك 443 19682 0 0 443 أمانة منطقة حائل 1155 16611 0 0 1154 أمانة منطقة الحدود الشمالية 9 7576 41 0 9 أمانة منطقة الباحة 27 6769 322 16 26 أمانة منطقة نجران 0 4879 7 0 0 أمانة محافظة الطائف 145 1835 645 14 144 أمانة محافظة الأحساء 693 7003 465 0 693 أمانة محافظة حفر الباطن 0 234 43 0 0 المجموع 5296 802472 42159 90 5013

رؤساء الديوان الملكي السعودي منذ تأسيسه

ترتيب الاسم من إلى 1 محمد الطيب الهزازي 1347هـ 1347 2 إبراهيم بن محمد بن معمر 1347هـ 1353 3 عبد الله بن عبد العزيز العثمان 1353هـ 1373 4 نواف بن عبد العزيز آل سعود 1373هـ 1373 5 محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود 1373هـ 1380 6 خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود 1380هـ 1382 7 منصور بن سعود بن عبد العزيز آل سعود 1382هـ 1384 8 صالح بن عباد العباد 1384هـ 1395 9 محمد بن عبد الله النويصر 1395هـ 1426 10 خالد بن عبد العزيز التويجري 1426هـ 1436 11 محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 1436هـ 1436 12 حمد بن عبد العزيز السويلم 1436هـ 1436 13 خالد بن عبد الرحمن العيسى 1436هـ 1440 14 فهد بن محمد بن صالح العيسى 1440هـ حتى الآن

الخدمات والمساعدات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي للمحتاجين

ومن الجدير بالذكر أن الديوان الملكي السعودي أصبح حالياً ملاذ لفئات عديدة من موطني المملكة، ثم يقوم بحلها، فأصبح باستطاعة جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يمكن من خلالة تقديم وإرسال طلب مساعدة مالية، والإعفاء من الديون وقروض البنوك التي يعجز المواطن عن سدادها، وكذلك يمكن التقدم بطلب للحصول على قطعة أرض سكنية، وغيرها من الخدمات الأخرى، كالعلاج من الأمراض وإجراء العمليات الجراحية لغير المقتدرين، حيث يتم ذلك على نفقة المملكة، كما يسعى الديوان الملكي لحل المشاكل الشخصية للمواطنين، والبت في التظلمات التي يتقدم بها المواطنين.

وسائل التواصل مع الديوان الملكي السعودي

البريد: “الهدأ 7636- الرياض12911- المملكة العربية السعودية”. كالبريد الإلكتروني الرسمي: [email protected] الاتصال من داخل المملكة على رقم 8004000000. الاتصال من خارج المملكة على رقم 920030003.

وتجدر الإشارة إلى أن الديون الملكي السعودي يقوم بدوره الاجتماعي في رعاية الفئات من المحتاجين نت أصحاب الدخل المحدود، وذلك في سعي الديوان لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين والمواطنات على أراضي المملكة وخارجها، هذا بجانب دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تفعيل الضمان الاجتماعي الجديد المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تنظم عملية حصول المواطنين المستحقين لدعم المملكة.

رابط التقديم على قطعة أرض منحة مجانية لإقامة مسكن

إنشاء حساب على رابط موقع منصة سكني .

. زيارة رابط موقع وزارة الإسكان في السعودية .

. اختيار خدمة مشروع سكني.

كتابة رقم السجل المدني والضغط على أيقونة التالي.

إدخال البيانات المطلوبة ومنها تاريخ الميلاد ورقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني، والموافقة على جميع الشروط والأحكام.

سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك الجوال بها كود التأكيد والتحقق.

أدخل كود التحقق في المكان المطلوب.

الضغط على أيقونة تأكيد.

النقر على حفظ البيانات.

الشروط الواجب توفرها لتقديم طلب الحصول على منحة الأرض من وزارة الإسكان



ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.

وبذلك نكون قد قدمنا لمتابعي موقعنا “ثقفني” طريقة تقديم وتسجيل معروض طلب الحصول على قطعة أرض سكنية مجانية من الديوان الملكي السعودي، وذلك من خلال مشاركة الديوان الملكي مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك حتى يتسنى لغير القادرين من أصحاب الدخل المحدود إقامة مسكن ملائم لحياة كريمة، هذا بجانب ما يقدمه الديوان الملكي من مساعدات مالية للمحتاجين، وكذلك خدمة العلاج على نفقة المملكة لأصحاب الأمراض المزمنة من غير القادرين على تكلفة العلاج، وذلك في إطار تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة والأولى بالرعاية.