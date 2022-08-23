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عمر شويل - جدة job.sang.gov.sa رابط الاستعلام عن نتاج قبول كلية الحرس الوطني السعودي التي أعلنت عن استقبال تسجيلات وطلبات الالتحاق للدفعات جديدة من خريجي الثانوية العامة 1443 وخريجي الكليات السعودية، وقد أعلنت الكلية الشروط المقرر على المتقدم الالتزام بها والمعايير الخاصة بالعمل العسكري في خدمة الوطن، وتم الانتهاء من التسجيل الإلكتروني للطلاب وبدأ البحث حسب المؤشرات الخاصة بالمملكة عن موعد الإعلان عن نتائج القبول المبدئي.

المنصة الوطنية الموحدة (جدارة)

يتم إعلان نتائج الوظائف الحكومية والعسكرية السعودية عبر المنصة الوطنية الموحدة للإعلان عن الوظائف الحكومية، منصة جدارة، والتي تهتم باستقبال طلبات التوظيف للخريجين وأيضا تقوم بمراجعة بيانات المتقدمين في قاعدة بياناتها حول الجميع ويتم من خلالها تقديم الوظائف الموثوقة للمتقدمين بطلب الوظائف وايضا الجهات التي ترغب في التوظيف.

[job.sang.gov.sa] الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني 1444 على منصة جدارة إلكترونياً “القبول المبدئي”

وتستقبل وزارة الحرس الوطني سنويا الآلاف من الطلاب الخريجين من التعليم الثانوي أو خريجي الجامعات، ويكون شروط العمل العسكري من أهم ما تقوم الكلية بوضعة للمتقدمين وكذلك حسن السيرة والسلوك، وتقوم بالإعلان عن نتائج القبول المبدئي للطلاب عبر رابطها الرسمي أو عبر منصة جدارة، وتتيح الكلية في كل عام التخصصات المتميزة فيها للتقديم، وقد أتاحت هذا العام التخصصات التالية: التقديم قطاع الطيران – التخصص في قطاع الاستخبارات – قطاع العمليات – تقديم قطاع شؤون الأفراد – قطاع الإمداد – التسجيل في قطاع التعليم – قطاع التموين -تقديم قطاع التدريب.

موعد قبول الطلاب في كلية الحرس الوطني السعودي job.sang.gov.sa

كانت إعلانات الكلية عن مواعيد التسجيل والرابط الرسمي لاستقبال الطلبات والشروط التي يجب اتباعها، وقد قامت بإغلاق باب التسجيل بعد انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني للراغبين في التسجيل، وبدأت الوزارة بمراجعة البيانات جيدا للمتقدمين والتأكد من انطباق شروط القبول والتسجيل، ولم تعلن عن موعد محدد للإعلان عن النتائج، وتقوم بالإعلان عن نتائج الحرس الوطني بعد الانتهاء التام من مراجعة البيانات وتحديد الأعداد التي يتم قبولها بشكل مبدئي، على أن يقوم الطالب بالحضور في المقابلات الشخصية بالموعد المقرر وإحضار الوثائق المطلوبة، ويتم بعد ذلك الإعلان عن نتائج القبول النهائي للطلاب.

أرقام الاتصال والاستعلام عن القبول المبدئي job.sang.gov.sa

يتم الاتصال على الرقم الموحد : 0112525300.

أو يتم التراسل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الوطني السعودي 1444

يمكن الدخول والاستعلام عبر منصة جدارة الإلكترونية (بعد إعلان النتائج). كما يتم الدخول عبر رابط استخراج نتائج الحرس الوطني الحكومي. يتم اختيار ايقونة “نتائج الترشيح الأول” من الصفحة الرئيسية ثم يتم العرض.

وبذلك نكون قد استعرضنا من خلال هذا التقرير تقديم نبذة عن منصة جدارة للتوظيف [job.sang.gov.sa] والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني للعام الحالي 1444 وذلك للاستعلام عن “القبول المبدئي”، هذا وقد ارفقنا بهذا التقرير أيضا رابط استخراج نتائج الحرس الوطني الحكومي، كما أرفقنا أيضا أرقام الاتصال والاستعلام عن القبول المبدئي، وفي حال كان لديكم أي استفسار، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.