كيف احول المكالمات stc إلى مغلق وطرق نقل الملكية للشريحة

كيف احول المكالمات stc إلى مغلق، تُعد من أفضل الخدمات التي توفرها شركة الاتصالات بالمملكة العربية السعودية لعملائها، فإذا كنت لا ترغب في عدم الرد على بعض المكالمات وتريد الإبعاد لفترة عن إزعاج الهاتف لقضاء أوقات في عائلتك أو في اجتماع عمل، يمكنك الآن تحويل المكالمات stc إلى مقفل، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى الرائعة مثل الاستعلام عن الرصيد، والتحويل للباقات المختلفة، سواء باقات الاتصالات الجوالة أو باقات النت المحدود واللا محدود، وفق خريطة الأسعار التي يتم تحديدها باستمرار، ما يُتيح للمستخدمين من الاستفادة من تلك العروض المخفضة للعملاء المميزين.

كيف احول المكالمات stc إلى مغلق

حتى تتمكن من تحويل المكالمات stc إلى مغلق، يمكنك إتباع الطرق التالية البسيطة والسهلة خلال ثواني:

اطلب (*21* 4000 #) وقم بتنشيط خدمة تحويل المكالمات إلى مغلق، وسيتم إرسال رسالة تفيد بأن الخدمة قد تم تفعيلها بنجاح خلال ثواني.

كما أنك يمكنك إتباع الطريقة التالية وهي إدخال كود (*62* 4000#) لتحويل المكالمات خارج خدمة stc أو التغطية.

إذا كنت تريد خدمة تحويل مكالمة إلى أنه غير متاح يمكنك إدخال كود *62*4000#.

كما يسمح لك بتفعيل الخدمة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى 1520 بمحتوي فارغ.

كما توفر شركة stc جميع خدماتها من خلال تطبيق MyStc.

طرق نقل الملكية للشريحة

هناك بعض الطرق السهلة التي يمكنك نقل الملكية للشريحةstc ، وتعد أفضل الطرق هي عن طريق التطبيق من خلال إتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق MyStc وفتحه من خلال الهاتف لنقل الملكية.

الضغط على زر “إدارة”، ثم انقر على “خصائص الرقم”.

بعد ذلك اختيار “نقل الملكية”.

حدد ايقونة “هوية الطرف المحول له، وأدخل رقم الهوية.

ويجب على الشخص المنقول له الملكية أن يكون لديه نفس التطبيق.

عليه الدخول على الإشعارات ومن خلالها الضغط على “طلباتي” ثم اختيار “نقل مليكة”.

ومن هنا عليك إتباع باقي الخطوات لإتمام عملية نقل الملكية.

كما يُمكنك التواصل مع خدمة العملاء للشركة في حالة وجود أي عائق نقل الشريحة أو غيرها، أو زيارة أقرب فرع للشركة.