نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الراجحي الجديد وكيفية الحصول علية والشروط الواجب توافرها في طالب التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح الكثير منا في حاجة إلى الحصول على تمويل للمساعدة في حل الكثير من الأزمات التي تواجهه، وقام بنك الراجحي بتقديم التمويل للأشخاص الذين يحتاجون إليه وذلك بعد عرض أهم الشروط اللازمة للحصول على هذا التمويل والذي يتمثل في صورة قرض بمبلغ محدد، لذا قررنا أن نقدم لكم كل ما يخص تمويل مصرف الراجحي الجديد من خلال سطور المقال القادمة.

تمويل الراجحي الجديد

إن الحصول على قرض بغرض تمويل بعض المشاريع أصبح من الأمور السهلة؛ إذ يوفر بنك الراجحي بعض التمويلات للأشخاص الذين تتوافر بهم بعض الشروط، ويعتبر تمويل الراجحي من أكثر التمويلات الموصى بها، إذ يمتاز بما يلي:

قام مصرف الراجحي بإخضاع جميع دراسات الحصول على تمويل الراجحي من خلاله إلى الدراسات التشريعية والتي أقرت أنه يتماشى وفقًا للشريعة الإسلامية.

فترات السداد طويلة الأمد؛ إذ يمكنك سداد بعض التمويلات على مدار ستين شهرًا.

هو عامل جيد للحماية من تغيير الأسعار على مدار الأيام.

كيفية التقديم للحصول على تمويل الراجحي

إن الحصول على تمويل المشروعات من مصرف الراجحي بالسعودية أمرًا سهلًا إذ يمكنك ذلك من خلال بعض الوسائل، وإليكم بعض منها فيما يلي:

يمكنك الحصول على تمويل الراجحي من خلال تطبيق الراجحي الذي يمكن تحميله على الهاتف الخاص بك من جوجل بلاي.

كما يمكن التواصل مع البنك من خلال الخط الرئيسي لرقم الراجحي للتمويل عبر 8001241222.

أيضًا عليك زيارة الفرع الأقرب لك من مصرف الراجحي.

شروط الحصول على تمويل الراجحي

إليك أهم شروط تمويل الراجحي والحصول عليه بكل سهولة، وذلك كالآتي:

أن يكون عمر المتقدم الموظف ستين عامًا وليس أكثر، أما المتقاعد فلا يزيد عن السبعين عامًا في وقت سداد آخر دفعة.

كما يجب أن يكون دخل الموظف 2000 ريال، بينما دخل المتقاعد1900 ريال.

أيضا على المتقدم التأكد من كون جهة العمل تابعة للمصرف، أم لا؟

علاوة على ذلك لابد ان يكون دخل 5000 ريال فيما أعلى.

في نهاية مقال تمويل الراجحي الجديد فقد قدمنا لكم أهم المميزات المتوفرة في التمويل الخاص ببنك الراجحي. كما قدمنا لكم أهم الشروط الواجب توافرها في العميل. وأيضًا عرضنا عليكم طرق التقديم على التمويل من المصرف.