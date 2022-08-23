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عمر شويل - جدة كيف أعرف حالة الطلب في الضمان الاجتماعي المطور؟ سؤال يبحث عنه الكثير من الأشخاص المعنيين بالضمان الاجتماعي ولمعرفة حالة ووضعية الطلب ومدى الاستفادة منه والإستعلام عنه يُمكنك ذلك من خلال الموقع الرسمي بشكل بسيط وأتباع خطوات سهلة لكل حالة سوف نقوم بتوضيحها من خلال السطور التالية.

كيف أعرف حالة الطلب في الضمان الاجتماعي المطور؟

لا توجد صعوبة أو عراقيل حيال معرفة ما قد وصل إليه طلبك في الحصول على الضمان الاجتماعي فقد بات كل هذا سهل جداً من خلال الموقع الالكتروني الخاص بهم وذلك من خلال تسجيل الدخول على الرابط الخاص بالموقع بشكل مباشر والقيام ببعض الخطوات بنفس النمط التالي:

بعد قيامك الدخول إلى الرابط عليك بتسجيل الهوية الخاصة بصاحب الطلب.

إضافة الكلمة المحددة بالمرور في الخانة المحددة لها.

تسجيل رمز التحقق من أنك لست روبوت من خلال الرمز أو الصورة التي أمامك.

ومن ثمّ الضغط تم تسجيل الدخول ونفذ الخطوة التالية.

ثم بعد هذا إضغط الخانة الخاصة “الطلبات”.

لمعرفة الخطوة التي تليها.

الآن سوف تجد الصفحة الخاصة برقم الطلب.

اضغط واختار “حالة الطلب”.

وهنا الخطوة الأخيرة حيث يتم توضيح حالة الطلب

أن كان تحت الفحص والمراجعة أو حتي تم رفض الطلب.

كيف استعلم عن الاهليه في الضمان؟

كما يُمكنك الاستعلام عن حالة الطلب الخاص بالمتقدم وذلك لوضعية حصوله على ضمانه الأجتماعي، بخطوات سهلة على المستخدم والخطوات كالتالي:

عليك أولاً تنفيذ الدخول من خلال حسابك الخاص في المنصة الخاصة بالدعم، والحماية الاجتماعية عبر وزارة الموارد البشرية.

ومن الضروري أيضاً تسجيل رقمك الخاص بهويتك الوطنية.

وفي هذه الخطوة ضع الكلمة الخاصة بالمرور في المكان المطلوب.

بعد الانتهاء هذه الخطوة عليك بتسجيل العلامة التي تنفي إنك روبوت.

وعليه قم بالضغط إتمام الدخول لأستكمال الخطوات بنجاح.

اضغط فيما بعد ذلك على خانة الطلبات.

عليك التأكد من أنك قمت بالنقر ايقونة حالة الطلب.

وهنا سيتضح إليك حالة الطلب أن كان قد قُبل أم تم رفضه.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب

كما يُتاح للراغبين معرفة حالة الطلب الخاص بهم من وزارة الموارد البشرية بشكل غاية في المرونة واليُسر من خلال السطور التالية:

اولاََ عليك بالدخول عبر الموقع الحقيقي والرسمي الخاص لوزارة الموارد البشرية.

ثانياً ادخل رقمك الخاص بالسجل المدنى.

ثالثاََ سجل رقم الطلب في الخانة المحددة له.

رابعاً الرمز الخاص بالتحقق.

خامساً الضغط مباشرةََ على خانة “عرض”

واخيراََ يتضح لك الحالة الخاصة بطلبك.

وفي النهاية نكون قد وفقنا إلى الإجابة على تساؤلات الأطراف المعنية عن أهم سؤال يتم طرحه الآن وهو كيف أعرف حالة الطلب في الضمان الاجتماعي المطور؟ باتت الإجابة عنه سهلة الآن بإتباع أهم الخطوات التي تم ذكرها كما استعرضنا في السابق.