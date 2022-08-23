نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد الإقامة 1444 تعرف على خطوات التجديد الإلكتروني عبر منصة أبشر في المقال التالي
رسوم تجديد الإقامة التي صرحت عنها المديرية العامة للجوازات رسوم ليتم تجديد الإقامة المنتهية للأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يختلف هذا الحال عن الأحوال الأخرى، فسوف نلاحظ في رسوم العمالة المنزلية مختلفة عن رسوم العمالة لأفراد الاسرة، وقد وضعت المديرية خدمة تجديد العمالة من خلال منصة أبشر الالكترونية، وذلك لتسهيل الخدمة للمواطن السعودي، فقد تكون متاحة هذه الخدمة للأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط، ومن أهم هذه الشروط سداد الرسوم المخصصة لتجديد الاقامة، ولا يوجد أي شكاوي مرورية مقدمة للمستفيد.
رسوم تجديد الإقامة
يرغب عدد كبير في التعرف على الإقامة مسجلة أم لا، يمكن للمستفيد التأكد من ذلك عن طريق سداد رسوم تجديد الاقامة، لكي تصبح بطاقة الإقامة هي هوية المواطن السعودي وتكون مسجلة بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية، وأيضاً هذا التجديد يعفي المواطن من أي شكاوي وعقوبات مقررة في حالة التأخر، عدم التجديد التي تكون منتهية، قد أوضحت الجوازات السعودية مبلغ الرسوم وهو كالتالي:
- قيمة رسوم الإقامة المنزلية تصل إلى ٦٠٠ ريال سعودي.
- تبلغ قيمة رسوم الهوية لمن بلغ السن القانوني من الأسرة تصل إلى ٥٠٠ ريال سعودي.
- كما أن رسوم عملاء الشركات تصل إلى ٦٥٠ ريال سعودي.
- التجديد لحاملي تأشيرة الدراسة مجانية.
طريقة تجديد الإقامة الكتروني
وسوف نوضح لكم عدة خطوات يجب إتباعها لكي يتم القيام بعملية التجديد من خلال موقع أبشر الإلكتروني، وتكون الخطوات كالتالي:
- في البداية يجب الدخول إلى أبشر الإلكتروني.
- سوف يظهر عدة اختيارات يتم اختيار أيقونة أبشر أفراد.
- ثم قم يظهر لك عدة خانات لإدخال بها جميع البيانات لتسجيل الدخول إلى منصة أبشر يتم تعبئة جميع الخانات.
- بعد ذلك يتم الضغط على القائمة الخدمات الإلكترونية.
- ثم يتم اختيار خدمات أفراد الأسرة او الخدمات المنزلية حسب الرغبة.
- في هذه الخطوة يتم النقر على أيقونة تجديد الإقامة.
- وبعدها يتم إلقاء نظرة على الخدمات والمعلومات ويتم الضغط على أيقونة التالي.
- ثم تحديد المرافق أو العامل الذي ترغب في تجديد إقامته.
- عليك الآن اختيار مدة التجديد ويتم إدخال جميع بيانات المواطن.
- في النهاية بعد القيام بهذه الخطوات يتم الضغط على أيقونة تجديد.
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