التقديم على التأهيل الشامل و المستندات المطلوبة عبر موقع الوزارة hrsd.gov.sa

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية خدمة مميزة لفئة الأيتام والمعاقين، وذلك بهدف تقديم الدعم المالي المناسب لهم، وذلك بهدف مساعدتهم تجاه ظروف الحياة الصعبة، وذلك الأمر يتمثل في خدمة التأهيل الشامل، لكن في حال توافر شروط معينة، ومن هنا يتم البحث عن طريقة التقديم على التأهيل الشامل، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه داخل هذا المقال.

التقديم على التأهيل الشامل

كي يتم التقديم على هذه الخدمة بصورة إلكترونية، فيجب اتباع تلك الخطوات الآتية:

في البداية يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الانترنت.

بعد ذلك نقوم بالدخول على أيقونة إنشاء حساب جديد خاص به.

ثم من بعدها تأتي خطوة إدخال بعض البيانات الخاصة به، والتي تتمثل في رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف.

بعد ذلك يتم الدخول على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم يقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة به، ويتم بذلك اختيار أيقونة الدخول.

بعد ذلك يقوم بالدخول على خانة التحديث، كي يتم تعبئة كافة المعلومات التي تطلب منه بالموقع.

ثم يقوم بعدها باختيار الحالة المرضية الخاصة به.

بعد ذلك يتم الدخول على تقييم الإعاقة، ومنها يقوم بإدخال بعض البيانات الخاصة به.

ثم يقوم بإرفاق التقرير الطبي الخاص به.

بعد ذلك يقوم بالدخول على أيقونة الإقرار، ومن ثم الدخول على التالي.

ثم يقوم بعدها بإدخال كود التحقق الخاص به، وبذلك تتم عملية التقديم إلكترونيًا بالصورة المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتقديم على التأهيل الشامل

حددت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية عدد من المستندات التي يجب تقديمها من قبل كل شخص يتقدم للتأهيل الشامل، وإليكم أهم المستندات بالشكل الآتي:

يجب تقديم نسخة من الهوية الشخصية للمتقدم، وذلك بالإضافة إلى أن تكون الهوية سارية وغير منتهية.

بينما لابد من تقديم 4 صور شخصية بمقاس 4*6 للمتقدم.

كما انه من الضروري تقديم نموذج طبي خاص بالمتقدم يقر بحالته الصحية، وأنه لا يعاني من أي مرض معدي.

أيضا يجب أن يكون طلب الإلحاق بالمركز مقدم من جانب ولي أمر المتقدم المنتمي لفئة الاحتياجات الخاصة.

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم طريقة التقديم على التأهيل الشامل إلكترونيًا، وأدركنا أن هذه الخدمة أحد أبرز الخدمات الاجتماعية المقدمة لفئة المعاقين بالتحديد، لكن هذا الأمر متربط بتوافر شروط وتقديم مستندات معينة، وهذا ما قمنا بعرضه.