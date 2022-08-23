شروط القبول في كلية الضباط لخريجي الثانوية في السعودية وأهم الأوراق المطلوبة

بعد التعرف على نتائج الثانوية العامة في المملكة السعودية أصبح حلم العديد من الطلاب الالتحاق بالكلية الأمنية، وتعد هذه الكليات من الكليات التي تؤهل الملتحقين بها أن يكونوا أحد المنضمين بالجيش السعودي، لذلك نوفر لكم من خلال السطور القادمة شروط القبول في كلية الضباط، وعلى من يتوفر به هذه الشروط أن يقوم بالتقديم في الموعد المحدد.

شروط القبول في كلية الضباط

إذا كنت ممن يحلمون بالالتحاق بكلية الضباط عليك التعرف على أهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدم، والتي نعرضها لكم فيما يلي:

أن يكون الشخص الذي يتقدم للالتحاق بكلية الضباط قد نشأ في السعودية وحصل على الجنسية بها.

أن يكون الشخص المتقدم طيب السمعة.

خلو السجل الجنائي من أي قضايا، وعدم وجود أي حالات جنائية بصحيفته.

أن يكون الطالب خاليًا من الأمراض المختلفة وخاصةً الأمراض المزمنة.

توضح اللوائح طول ووزن الطالب المتقدم، فلا بد من استيفاء هذا الشرط.

أن تكون شهادة الثانوية العامة قد تم الحصول عليها هذا العام 2022.

أن تكون شهادة الثانوية العامة تابعة إلى وزارة التربية والتعليم ومختومة منها.

لابد من كون نتيجة الطالب المتقدم في الثانوية العامة بنسبة 80 بالمائة فيما أعلى.

سن الطالب المتقدم يبدأ من 17 كحد أدنى، وكحد أقصى 22 عام.

أما بالنسبة لسؤال كم يطلبون قدرات كلية الضباط؟ ينبغي حصول الطالب على نسبة تبدأ من 70 بالمائة فيما أعلى في اختبار القدرات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الضباط

حتى تتمكن من الالتحاق بكلية الضباط وبعد التأكد من استيفاء الشروط عليك تقديم عدد من المستندات، ونحصرها فيما يلي:

صورة من الهوية الوطنية للفرد المتقدم على الكلية.

نسخة من شهادة ميلاد الطالب ومختومة من الأحوال المدنية.

نسخة من السجل الأكاديمي الخاص بالطالب.

نسخة من البطاقة الخاصة بالطالب المتقدم.

عدد 6 صور للطالب لها خلفية بيضاء اللون.

شهادة طبية من كل التخصصات.

في نهاية مقال شروط القبول في كلية الضباط فقد عرضنا عليكم أهم الشروط التي لابد من توافرها في الطالب الذي يريد الالتحاق بالكلية، كما عرضنا لكم أهم المستندات الواجب تقديمها إلى الكلية والتي تثبت أحقية الطالب بالموافقة عليه.