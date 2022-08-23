نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان موعد أهلية الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر 2022 وتاريخ إيداع راتب الضمان المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الموعد المحدد للإعلان عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور لشهر سبتمبر 2022، كما كشفت الوزراة عن موعد إيداع راتب الضمان المطور ىفي حسابات المستفيدين في البنوك المختلفة، وكان نظام الضمان الاجتماعي المطور قدا أعلن أن المتقدمين الجدد في للاشتراك في نظام المطور الذين قاموا بالتقديم عبر البوابة الإلكترونية للضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa قبل تاريخ 16 من الشهر الجاري سوف يتم دراسة أهليتهم للشهر الجديد وفق النظام الجديد لدراسة الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور، وكانت الموار البشرية قد أعلنت عن نظام جديد لدراسة أهلية الضمان عبر الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتسريع عملية دراسة الأهلية، وتأتي هذه الخطوة من قبل الوزارة لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها مدة دراسة الأهلية.

أهلية الضمان الاجتماعي

وكانت الوزارة قد أعلنت أنه سيتم الإعلان عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور في خلال يومين من الآن، حيث يقوم نظام الضمان الاجتماعي بإعلان نتائج الأهلية للمؤهلين لراتب الشهر في أيام 25 أو 26 من الشهر الميلادي السابق للصرف، ووفقا للتضريحات الصادرة من مسئولي نظام الضمان وعبر حساب العناية بالعملاء على موقع التغريدات القصيرة تويتر أنه سيتم صدور نتائج الأهلية للدفعة التاسعة من الضمان المطور يوم الخميس المقبل 1444/1/27 الموافق 2022/8/25.

موعد إيداع راتب الضمان

وبحسب النظام المتبع من نظام الضمان المطور وكذلك نظام الضمان الاجتماعي القديم بعد أن قررت وزارة الموارد البشرية أن يتم توحيد موعد صرف رواتب الضمان للمستفيدين المؤهلين فإنه سوف يبدأ إيداع راتب الضمان الاجتماعي مع الساعات الأولى ليوم الخميس بعد القادم 1444/2/5 الموافق 2022/9/1، ويستمر الإيداع في حسابات المستفيدين على مدار ساعات اليوم حتى يتم إيداع كافة الرواتب في حسابات المستحقين مع نهاية اليوم.

الاعتراض على الأهلية

وطالبت الوزارة غير المؤهلين الذين يتم رفض أهليتهم في الدفعة التاسعة من الضمان سرعة تقديم اعتراض على نتائج الأهلية حتى يتم معالجة هذا الاعتراض في أسرع وقت وصرف راتب الضمان لهم إذا تم قبول اعتراضهم، وطالبتهم الوزارة أن يقوموا بإرفاق المستندات التي تثبت أحقيتهم مع طلب الاعتراض، وذلك لمن يكون مستوفي الشروط التي حددتها الوزارة للاستفادة من أنظمة الدعم والحماية التي توفرها وزارة الموارد البشرية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

في نفس السياق قامت الوزارة بإعادة التذكير بشروط الالتحاق بنظام الضمان الاجتماعي المطور، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

تشترط الوزارة على المتقدم الإقامة الدائمة على الأراضي السعودية.

لا يتخطى الدخل الخاص بالمتقدم الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور الذي تم تحديده بقيمة 1100 ريال للمستفيد الرئيسي و550 ريال للتابع.

الالتزام بالبرامج التدريبية والتوظيفية التي تقدمها الوزارة للمستفيدين.

لا يكون المتقدم من مقيمي السجون أو دور الإيواء بالمملكة.

لا يكون المتقدم من مالكي الأصول العقارية.

كما يجب ألا يكون المتقدم من ذوي السجلات التجارية.

هل يوجد استثناء من شرط الجنسية والإقامة في الضمان الاجتماعي؟

في نفس التوقيت قامت الوزارة تيسيرا على الاغبين في الاشتراك في أنظمة الضمان التابعة لنظام الدعم والحماية من الوزارة، وهذه الاستثناءات هي: