نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “شغال” رابط تقديم وظائف مراقب مساجد 1444 هـ / 2022 عبر منصة التوظيف moia.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط تقديم وظائف مراقب مساجد، حيث ما يزال باب التقديم عليها مفتوحا كما أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، حيث إن هناك وظائف شاغرة للعمل مراقبي المساجد في المملكة، وهذا وفق شروط التوظيف التي تم الإعلان عنها في البيان والموقع الرسمي للوزارة، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال على منصة الوظائف لوزارة الشؤون الاسلامية، وطريقة التقديم على وظيفة مراقب المسجد للجنسين للرجال وللنساء، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين كافة التفاصيل التي تهمكم بخصوص التقديم في ثقفني.

الشؤون الاسلاميه

وقد أعلنت الوزارة منذ يومين عن توفر مجموعة وظائف شاغرة متاح التقديم عليها في الأيام التالية للرجال والنساء، والتقديم سيكون إلكترونيا عبر شبكة الانترنت في موقع منصة التوظيف وزارة الشئون الاسلامية السعودية، وهذا حتى آخر ساعة في يوم السبت المقبل يوم 29 محرم 1444 هـ.

وتشتهر هذه الوزارة في الأوساط السعودية باسم وزارة الأوقاف، حيث إن مجال اختصاصها يتركز على توفير الأئمة والمؤذنين في المساجد، وكذلك توفير حراس الأمن ومراقبي مسجد وما إلى ذلك في كافة الاوقاف المنتشرة في المملكة العربية السعودية، ويمتاز التقديم لوظائف مراقب مسجد بسهولة الشروط المطلوبة، فتابع.

شروط الوظيفة مراقب مسجد

ويبحث المتقدم بالمملكة عن الشروط الخاصة عن الوظيفة مراقبين المساجد، وقد تم الإعلان عن تلك الوظائف في الموقع الإلكتروني للتوظيف ونتابع معكم أبرز تلك الشروط في نقاط مختصرة ومفيدة وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل العمر عن 18 سنة.

حسن السير والسلوك، وعدم وجود أي إدانة أو حد شرعي في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة.

وكذلك عدم وجود فصل من أي وظيفة حكومية سابقة لسبب تأديبي.

وفي حالة الوجود، يجب أن يمر عام من تاريخ انتهاء العقوبة أو تاريخ الفصل.

أن تتناسب الحالة الصحية للمتقدم أو المتقدمة لوظيفة المراقب.

النجاح في المقابلة الشخصية.

تقديم كافة البيانات بشكل صحيح في الحقول المخصصة في الاستمارة.

وضع رقم الجوال الصحيح الخاص بك في الاستمارة، حيث إنها الوسيلة الوحيدة المتوفرة للتواصل معك.

التقديم يكون إلكترونية عبر الرابط الموضوع في موقع ثقفني في الأسفل فتابعوا القراءة حتى النهاية.

رابط تقديم وظائف مراقب مساجد

وقد أعلنت الوزارة أن تقديم الطلب الخاص بالتوظيف سواء كانت على وظائف إمام أو مؤذن أو الدعوة أو مراقبي مساجد أو حراس أمن، تكون عبر الموقع إلكترونيًا، حيث إنه في حالة التقدم، تقوم باتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة:

يقوم المتقدم أوالمتقدمة بعمل الدخول إلى الموقع عبر الضغط على الرابط moia.gov.sa .

. ثم تقوم بالضغط على مراقب مسجد.

انقر على أيقونة اضغط للتقديم.

ثم تقرأ الشروط والأحكام، واضغط على التقدم على الوظيفة.

سيطلب منك الدخول إلى حسابك في النفاذ الوطني، سينتقل بك إليها، اكتب رقم الهوية الوطني ثم كلمة المرور ورمز التحقق.

بعد تسجيل الدخول تعود مرة أخرى إلى الموقع، تقوم بعمل تعبئة الحقول بشكل صحيح كما ذكرنا.

ثم بعد الانتهاء تقوم بتقديم الطلب الخاص بك، وتنتظر الرد عليك، وغالبا سيتم الرد بعد انتهاء التقديمات كافة.

موعد تقديم وظائف الشؤون الإسلامية

وقد أعلنت الوزارة أن التقديم على الوظائف سيكون خلال الفترة المحددة التالية:

من يوم الأحد الموافق 23 محرم 1444 هجري.

يستمر التقديم حتى يوم السبت المقبل الموافق 29 محرم 1444 هجري.

وفي حال واجهتم أي مشكلة في عملية التقديم بوزارة الشئون فقوموا بترك تعليقا لنا في موقع ثقفني.