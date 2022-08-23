نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 300 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب من البيت الاهلي للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة البيت الاهلي للتمويل هي واحدة من أحدث شركات التمويل في المملكة. تم إنشاء الشركة والتصديق عليها من البنك المركزي في 2021 لتصبح إحدى عناصر رؤية 2030 بالمملكة. تقوم شركة البيت الأهلى بتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة وتمويل الأفراد طبقاً لعدد من الأنظمة لتناسب كل الاحتياجات ومن المميزات الخاصة بها سرعة إنهاء الاجراءت حيث يمكنك الحصول علي تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل فور الإنتهاء من تحضير كافة المستندات المطلوبة إلي جانب الحصول علي تمويل بنظام المرابحة في السطور القادمة سنعرض تفاصيل هذه الأنظمة مع شروط التقديم والمستندات المطلوبة.

تمويل المنشآت من البيت الاهلي للتمويل:

تقوم شركة البيت الأهلي بتقديم التمويل للمنشآت على نظام المرابحة. تسعى الشركة لتقديم عدداً من حلول التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة طبقاً لحاجتها التجارية و سرعة نموها وتأثيرها في الاقتصاد السعودي.

مزايا النظام:

يبدأ التمويل من مبلغ ربع مليون ريال ويصل إلى 5 ملايين ريال

التمويل دون الحاجة لكفيل

امتلاك العميل للسلعة مع تسجيلها باسمه منذ بداية العقد

هامش ربح منافس

فترات سداد مرنة

إجراءات بسيطة وسرعة الاستجابة والرد على الطلبات

المستندات المطلوبة لتمويل المنشآت:

صورة من الهوية الوطنية

صور من هويات أو إقامات الشركاء

صورة من السجل التجاري للمنشأة

كشف حساب مصرفي لآخر 6 أشهر

العنوان الوطني للشركة

رسم توضيحي كروكي لموقع المنشأة

صورة من عقد الشركة والنظام الأساسي لها

صورة من ترخيص مزاولة النشاط

القوائم المالية المراجعة لآخر سنتين

قد تُطلب مستندات أخرى

تمويل البيت الأهلي للأفراد:

يمول البيت الاهلي للتمويل الأفراد خلال واحد من نظامين وهما الإيجار التمويلي و التمويل الاستهلاكي أو المرابحة.

نظام الإيجار التمويلي من البيت الاهلي للتمويل:

هو برنامج تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يهدف إلى استئجار السيارات بهدف تملكها بوقت نهاية العقد.

مزايا النظام:

التمويل يصل إلى 300 ألف ريال سعودي

لا حاجة لكفيل

لا يشترط تحويل الراتب

هامش ربح تنافسي

مدة سداد مرنة تصل إلى 60 شهر

مرونة كبيرة في الأقساط مع إمكانية تخفيض الأقساط مع تحديد دفعة عند نهاية العقد

متاح تمويل السيارات الجديدة و المستعملة

يمكن للمستفيد تحديث سيارته باستمرار

إمكانية السداد المبكر

تأمين تعاوني شامل

سهولة الإجراءات وسرعة الاستجابة

التمويل الاستهلاكي (المرابحة) من البيت الاهلي للتمويل:

يدعم هذا النظام الأفراد لشراء احتياجات الحياة والاحتياجات الشخصية مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية أو شراء سيارة أو غيرها من السلع المباحة شرعاً. تقوم شركة البيت الاهلي للتمويل بشراء السلعة طبقاً لطلب العميل، ثم بيعها بعد تملكها على العميل بثمن مؤجل طبقاً لأحكام الشريعة.

مزايا النظام:

تمويل بمبلغ يبدأ من 3 آلاف وحتى 300 ألف ريال سعودي

تملك العميل للسلعة وتسجيلها باسمه منذ بداية العقد

لا حاجة لكفيل

لا يشترط تحويل الراتب

هامش ربح تنافسي

فترة سداد مرنة تصل إلى 60 شهر

إمكانية السداد المبكر

سهولة الإجراءات وسرعة الاستجابة

الشروط العامة لتمويل الأفراد:

أن يكون المستفيد سعودياً أو مقيماً مع إقامة سارية

السن يتراوح ما بين 18 إلى 60 سنة و للمتقاعدين حى 65 سنة

المرتب يبدأ من 4000 ريال للسعوديين و 5000 ريال للمقيمين

على قوة العمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر للعمل الحكومي وشبه الحكومي ومدة 12 شهراً للعمل الخاص

المستندات المطلوبة لتمويل الأفراد:

هوية أو إقامة سارية

كذلك خطاب حديث تعريف بالراتب مدة إصداره لا تزيد عن 30 يوم

أصل كشف حساب بنكي مثبت بها آخر 3 مرتبات

العنوان الوطني

العنوان بالبلد الأصلي للمقيمين

كروكي لمكان الوظيفة

سعر السيارة لتمويل السيارات ونسخة من رخصة القيادة

لمزيد من التواصل وتقديم طلبات التمويل زر البوابة الإلكترونية للشركة من هنا.