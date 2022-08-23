موعد الحصول على دعم سكني ومعايير الحصول على الدعم

موعد الحصول على دعم سكني، وفر صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية للمواطنين فرصة الاستعلام عن مبلغ دعم سكني 1444 هـ، وأتى ذلك نتيجة لاقتراب موعد الصرف للدعم، ويتم منح هذا الدعم للأفراد من أصحاب الدخل المحدود، والذي بدورهم تنطبق عليهم كافة الشروط والأحكام التي حددتها وزارة الإسكان في المملكة، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية في السعودية، ويطرح عدد كبير من هؤلاء الأفراد تساؤلات حول موعد صرف الدعم.

موعد الحصول على دعم سكني 1444 هـ:

في عادة برنامج الدعم سكني في المملكة العربية السعودية فأنه يتم صرف الدعم خلال يوم 24 من كل شهر ميلادي، كما أنه يجب التنبيه على أنه يمكن أن يتم تأخير أو تقديم يوم الصرف المحدد ليوم واحد في حالة إذا صادف يوم نزول الدعم ليوم عطلة رسمية، ففي حالة إذا صادف يوم نزول الدعم ليوم الجمعة فيتم تقديم معاد الصرف ليوم واحد وهو “الخميس”، ولكن في حالة إذا كان يوم الصرف هو يوم السبت فيتم في هذه الحالة تأخير الدعم ليوم واحد ويتم الصرف خلال يوم “الأحد”، ويتم الصرف خلال هذا الشهر في يوم 24 من أغسطس 2022 م، كعادة برنامج الدعم، والموافق ليوم 26 من محرم 1444 هـ.

معايير الحصول على سكني:

يجب الاستعلام عن شروط ومعايير الاستفادة من دعم سكني قبل القدوم على أي خطوة تخص الحصول على الدعم، كما يجب قراءتها جيدا، حيث قامت وزارة الإسكان في المملكة بوضع هذه الشروط لكي يحصل على الدعم من هو مستحق للدعم، حيث يتم تقديم الدعم لمن تنطبق علية تلك الشروط الأتية حيث يكون له الأحقية عن غيرة من الذين لا تنطبق عليهم الشروط: