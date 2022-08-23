سلفة تمويل شخصي 5000 ريال سريع جدا بدون تحويل الراتب

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عمر شويل - جدة تقدم سلفة تمويل شخصي سريع جدا بقيمة 5000 ريال لكل مواطن سعودي تتوافر فيه شروط سلفة، فهو تمويل فوري أون لاين، يقدم عليه المواطن عبر منصة سلفة، التي تعد أول منصة تقنية أطلقها البنك المركزي السعودي، تقدم التمويل الاستهلاكي للمواطنين في أفضل صورة، من حيث التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهامش الربح البسيط، بالإضافة لذلك السهولة في سداد الأقساط، حيث يختار العميل طريقة السداد عند التقديم على تمويل سلفة، فضلًا عن السداد عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية عبر تطبيق سلفة الذي يحقق السرعة والأمان.

سلفة تمويل شخصي

توفر منصة سلفة تمويل شخصي فوري وسريع، يستطيع المواطن التقديم عليه أون لاين، وبمجرد الموافقة يتم تحويل التمويل الذي يصل حتى 5000 ريال في خلال 24 ساعة بحد أقصى، كما توفر طرق السداد التي تناسب احتياجات العميل والميزانية الشهرية؛ حيث يحدد العميل مدة السداد المناسبة عند اختيار قيمة التمويل، ولعل أهم مميزات تمويل سلفة أنه بدون تحويل الراتب، فكثير من المواطنين يحتاجون إلى قرض فوري وسريع لسداد الأقساط، أو لشراء مستلزمات ضرورية في المنزل، بالإضافة لذلك إصلاح السيارة أو تجديد الأثاث، يمكنك بواسطة بعض الخطوات الإلكترونية التقديم على تمويل سلفة من أي مكان والحصول عليه في أي وقت.

كيف اقدم على تمويل سلفة؟

يستطيع كل مواطن تنطبق عليه الشروط التقديم على تمويل سلفة شخصي بالطريقة الآتية:

أولا عليك تسجيل مستخدم جديد في منصة سلفة.

اكتب البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة.

سجل رقم الهوية ورقم الجوال.

عين كلمة قوية للمرور متوافقة مع الشروط المحددة لذلك.

وافق على الشروط والأحكام، وأخيرًا اضغط على استكمال التسجيل.

تتبع الخطوات حتى تبدأ في التقديم على تمويل سلفة.

حدد مبلغ التمويل ثم حدد مدة السداد المناسبة لاحتياجاتك.

سجل البيانات المطلوبة مع إرفاق المستندات الرسمية.

انتظر حتى الموافقة ثم استلم التمويل.

شروط تمويل سلفة

لكي يصبح المتقدم مؤهلا للحصول على تمويل سلفة شخصي 5000 ريال يجب أن تتوافر فيه تلك الشروط:

يشترط ألا يقل العمر عن 23 عاما، ولكن لا يتجاوز 60 عاما.

يجب أن تكون مواطن سعودي.

ينبغي أن تقدم ما يثبت العمل في القطاع الخاص بمدة لا تقل عن ست شهور، والقطاع الحكومي بمدة لا تقل عن ثلاث شهور.

يكون لديك سجل ائتماني جيد لذلك.

لا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال.

كم نسبة الفائدة في سلفة؟

يتم تحديد نسبة الفائدة في تمويل سلفة الشخصي بشكل فردي، بمعنى أن السعر غير ثابت لكل الحالات، وإنما يختلف باختلاف تاريخ تقديم طلب التمويل، ونسبة الأمان الوظيفي، بالإضافة إلى السجل الائتماني للعميل؛ فالعميل الذي لديه تاريخ تمويل فوري أون لاين وثبت التزام في السداد يكون أفضل من الذي تعثر في السداد، ويحصل على الموافقة والإيداع بشكل أسرع، أما عن طريقة السداد، فيتم عن طريق أقساط شهرية، ويقدم التنبيه قبل موعد السداد عبر خدمة الإشعارات على الجوال أو البريد الإلكتروني، وكذلك بواسطة التقويم في حسابك على سلفة.