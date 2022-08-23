نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاعتراض على مخالفة منع التجوال عبر منصة إيفاء وكيفية تسجيل الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاعتراض على مخالفة منع التجوال عبر منصة إيفاء فقد ازداد عمليات البحث على رابط موقع إيفاء السعودي، حيث تتمثل منصة إيفاء واحدة من منصات الأمن العام السعودي، حيث يتم المتابعة للأوامر التي تخص الحركة المرورية، التي يمكن اتخاذها عن طريق منصة إيفاء، وهي تعمل لتسجيل الدخول ومتابعة كافة المخالفات المرورية، وتعمل على تقديم أي اعتراض على أي مخالفة لحظر التجوال والكثير من الأمور الأخرى ، وتعتبر هذه المنصة ذات أهمية لأنها من المؤسسات التي تباشر عملها عن طريق العمل عن بعد وذلك بعيدا عن الزحام، حيث يمكن للمستفيدين من معرفة المخالفات المسجلة لديهم سواء في عدة وزارات ومؤسسات ومنشآت سعودية.

خطوات الاعتراض على مخالفة منع التجوال عبر منصة إيفاء

يتم تسجيل الدخول إلى منصة إيفاء. ثم يتم اختيار قائمة خدماتي الخدمة العامة. قم بالضغط على أيقونة الرسائل والطلبات ونظام الرسائل والمعلومات الإلكترونية. ثم بعد ذلك يتم حفظ اسم الموضوع وكتابة بيانات الاعتراض في رسالة. يتم تحديد المنطقة التي حدث فيها المخالفة. ثم يتم ملئ كافة البيانات المطلوبة للجهة الموجة إليها هذا الاعتراض. وأخيرا إذا وجد مرفقات يتم رفعها.

كما أن عملية إقبال الاعتراض لابد من رفعه خلال شهر من حدوث المخالفة، وكل ذلك يتم تحت شعار كلنا مسئول، وهذا الشعار الذي قامت المنصة باتخاذه للدخول ومعرفة جميع الأمور عن بعد.

خطوات تسجيل الدخول في منصة إيفاء

تتيح منصة الوطنية إيفاء للمخالفات، للأفراد معرف كافات المخالفات والمواعيد وأماكن السداد، فالكثير من المواطنين يتساءلون، حول كيفية الوصول إلى المنصة الوطنية للمخالفات وسوف نعرض لكم تفاصيل وخطوات الوصول إلى تلك المنصة من خلال التالي:

أولا يجب الدخول إلي المنصة الوطنين إيفاء. ثم عليك اختيار تسجيل الخول. عليك أن تختار الفئة التي تنتمي إلي أي اختيار (أفراد_ أعمال_ شركات). ثم عليك أن تختار اسم الحساب المستخدم الخاص بحساب ابشر. قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك ثم عليك أدخال رمز المرئي. ثم عليك الضغط على كلمة تسجيل الدخول. وبعد كل هذه الخطوات سوف يتم عرض لك القائمة التالية و عدد المخالفات غير المسددة ثم المبلغ المتوجب دفعة.

تسجيل الشركات أو المنشآت في منصة إيفاء

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة إيفاء. ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول. من القائمة المنسدلة، قم باختيار خيار “الشركات”. ثم قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في منصة أبشر. قم بالضغط على تسجيل الدخول. ثم بعد إكمال عملية التحقق، ستتم التابعة من أجل الاستعلام عن المخالفات الخاصة بك والمٌسجلة على منصة إيفاء.

المخالفات المرورية في السعودية والغرامة المالية

قامت الحكومة السعودية بتوقيع عقوبة مالية لا تقل عن ١٠٠ ريال سعودي، ولا تزيد عن ١٥٠ ريالاً سعودياً لكل من المخالفات الآتية:

عند السير بالمركبة في منطقة غير مخصص للسير فيها بالمركبات. ثم عندما يقوم المواطن بترك المركبة الخاصة به في وضع التشغيل ويقوم بمغادرتها وهي مفتوحة. وعندما لا يمتلك المواطن تأميناً للمركبة، ويجب أن يكون التأمين سارياً. ثم عندما يمر المواطن في منشأة غير مخصص للسير وخاصاً فقط بالمركبات. عند ركن المركبة أو وقوفها في مكان يمتنع فيه وقوف المركبات وغير مخصص لوقوفها. ثم عند عدم إعطاء كامل الحقوق للمشاة عند مرورهم في أماكن خاصة بهم.

ماهي منصة إيفاء

تهدف المنصة الوطنية للمخالفات، لإحداث نقلة نوعية في المعاملات الخاصة بالمخالفات سواء للمؤسسات أو الأفراد، والية سدادها، ويستفيد من المنصة كما أشرنا الأفراد سواء كانوا مواطنين أو وافدين، كذلك المنشآت، والجهات المصدرة للمخالفة، وتوفر المنصة خدمة إشعار المخالف بتفاصيل المخالفة ومكان تسجيلها وقيمة المبلغ المراد سداده، وذلك في إطار الشراكة مع عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الداخلية و وزارة الإسكان، ووزارة العدل، ووزارة السياحة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الخارجية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.