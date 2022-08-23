شروط ومميزات قروض مؤسسة التقاعد بالمملكة

المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية توضح عن موعد نزول الراتب الخاص بالمتقاعدين للتأمينات الاجتماعية، حيث أن المؤسسة العامة للتقاعد تعد من أهم المؤسسات التي تشغل بال المواطنين السعوديين المتقاعدين داخل المملكة، وأضاف إلى ذلك في حالة مواجهة أي من مشكلة أثناء صرف الرواتب يلزم على المستفيد التواصل مباشرة مع المؤسسة العامة للتقاعد من خلال الرقم الموحد 8001248889 ولذلك مؤسسة التقاعد نقوم بعرض العديد من المميزات المقدمة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين لكي يتم التمتع على القرض من خلال المؤسسة العامة للتقاعد، حيث أن يلزم أتباع كافة الشروط الأساسية المطلوبة لكي يتم الإلتزام.

موعد نزول راتب التقاعد والتأمينات:

المؤسسة العامة توضح على أن يتم صرف رواتب المتقاعدين الخاصة بشهر أغسطس الجاري 2022م سواء كان المتقاعد مدني أو عسكري، ولذلك سوف يكون الصرف يوم 25 من كل شهر ميلادي، و يمكن تقديمه أو تاخيرة يوم في حالة إذا وافق عطلة رسمية، ولذلك سوف يتم صرف الرواتب يوم الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري 2022م .

مميزات قروض مؤسسة التقاعد :

المؤسسة توفر سكن مناسب لموظفي الدولة والمتقاعدين عن العمل. المؤسسة العامة للتقاعد تتسم بكل سهولة فى الإجراءات والأوراق المطلوبة . يتم تسجيل العقار باسم العميل بتنفيذ آلية الرهن العقاري. توفير هامش ربح قليل للغاية من خلال مؤسسة التقاعد. مؤسسة التقاعد تقوم بتقديم مبلغ ثابت للأقساط الشهرية. أما بالنسبة لمدة سداد القرض تصل إلى 30 يوماً . يتميز بإمكانية المقترض اختيار أي بنك لكي يتم سداد القسط الشهري. إمكانية تقديم فترة سداد من 6 شهور حتى 12 شهراً .

شروط قروض المؤسسة العامة للتقاعد :