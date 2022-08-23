نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا .. رابط رايات كلية التقنية تسجيل الدخول rayat.tvtc.gov.sa المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول رايات كلية التقنية يبحث عنه عدد هائل من الأفراد فهي تقوم بتقديم دورات مختلفة خاصة بخدمة المتدربين والمتدربات من الطلبة والطالبات وكذلك الخريجين في السعودية، وهذا حتى يتم رفع المستوى التقني والمهني المتعلق بالطلبة والطالبات، كما أنها من البوابات التي تتبع مؤسسة التدريب المهني والتقني العامة، لهذا سوف نمنحكم الآن رابط رايات الخاص بهذه البوابة وكل ما يخصها من معلومات.

حيث تسعى المؤسة اعلامة للتدريب التقني والمهني العمل على تحقيق رؤية الممكلة 2030 من خلال التحول الرقمي والعمل على تطوير جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمتدربين، حيث تم اضافة التبويب الجديد وذلك لتسجيل المقررات للمتدربين والمتدربات المستمرين باسم المجموعات، وذلك من خلال تبويب منظم ويمكن التسجيل في الشعب مرة واحدة، وتسهيل التسجيل للمتدربين ورفع عدد الساعات المعتمدة الى اكثر من 12 ساعة.

#موشن_جرافيك | بهدف انتظام #المتدربين في التدريب حسب الخطة التدريبية وتسهيل عملية اختيار الشعب ورفع عدد الساعات المعتمدة التي ستسهل على المتدربين التحول لنظام #الثلاث_فصول تمت إضافة "تبويب المجموعات"#التدريب_التقني pic.twitter.com/bvdhEdk8BE — التدريب التقني (@tvtcweb) #موشن_جرافيك |



بهدف انتظام #المتدربين في التدريب حسب الخطة التدريبية وتسهيل عملية اختيار الشعب ورفع عدد الساعات المعتمدة التي ستسهل على المتدربين التحول لنظام #الثلاث_فصول تمت إضافة "تبويب المجموعات"#التدريب_التقني pic.twitter.com/bvdhEdk8BE — التدريب التقني (@tvtcweb) August 22, 2022

رايات كلية التقنية

تعد بوابة رايات الكلية التقنية هي البوابة الأون لاين التي يتم استخدامها إلكترونيًا، كما أن هذه البوابة تتبع مؤسسة التدريب المهني والتقني في السعودية، إذ أنها تقوم بتقديم كافة الخدمات الخاصة بها للمتدربين والمتدربات بمتنوع أرجاء السعودية للكليات والجامعات التقنية، بواسطة تطبيق ” رايات” المتعلق بخدمات المتدربين.

إن بوابة رايات الكلية التقنية من بين الأنظمة التي تقوم بتوفير كافة الدراسات والبيانات حتى تقوم بنفع عدد هائل من كلًا من المتدربين والمتدربات حتى يتم رفع المستوى التعليمي الخاص بهم وكذلك مستوى المعايير الخاصة بالبرمجيات كواحدة من ضمن المشاريع العالمية بواسطة الموظفين التابعون للمؤسسة التي تُسمى التدريب المهني والتقني.

التسجيل في رايات كلية التقنية

إن تسجيل دخول رايات صار بالنسبة للمتدربين والمتدربات شيء في غاية الأهمية وهذا للأشخاص الذين يرغبون في أن يحصلوا على كافة المقررات الدراسية المتعلقة بهم بصورة إلكترونية، كما أن آلية التسجيل في رايات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هذه تكون كالتالي:

انتقل رابط رايات كلية التقنية وذلك من خلال الرابط “http://rayat.tvtc.gov.sa” ومتابعة الخطوات التالية.

الدخول على “المتدربين”.

ثم قم باقتناء “التسجيل الذاتي” من ضمن الخيارات المتوفرة.

ادخل على prepare for registration حتى تتأكد من أنك لك صلاحية الدخول الخاصة بالدورات التدريبية.

ادخل على Register for classes حتى تقم باختيار المقررات الدراسية وتتعرف على كافة التفاصيل المرتبطة بها.

اتبع باقي الخطوات، وقم بكتابة البيانات المرادة حتى تكتمل عملية التسجيل.

وبذلك يستطيع كافة المتدربين أن يدخلوا على نظام رايات بواسطة المعلومات التي تم إدخالها في نظام رايات الكلية التقنية للدراسة الإلكترونية الخاصة بالمتدربين والمتدربات بمؤسسة التدريب التقني والمهني العامة.

طريقة تحميل تطبيق رايات كلية التقنية

وضحت الصفحة الرسمية للتدريب التقني عن إمكانية تحميل تطبيق رايات ذلك لأجهزة الايفون والاندرويد ويتيح تطبيق رايات للمتدربين إمكانية التسجيل واستعراض الجداول والدرجات ورفع الطلبات والعديد من الخدمات الأخرى المختلفة، حيث يعمل التطبيق على التسجيل على المتدربين في الحصول على الحخدمات من رايات وذلك لكلية التقنية كام اعلن التدريب التقين عبر صفحته بموقع تويتر.

أعزائنا المتدربين ، يمكنكم الآن تحميل تطبيق #رايات والذي يتيح لكم تسجيل واستعراض الجداول والدرجات ورفع الطلبات وخدمات أخرى

iOS: https://t.co/uFV92ACbIy

Android: https://t.co/gBwn2ivhwc — التدريب التقني (@tvtcweb) أعزائنا المتدربين ، يمكنكم الآن تحميل تطبيق #رايات والذي يتيح لكم تسجيل واستعراض الجداول والدرجات ورفع الطلبات وخدمات أخرى

iOS: https://t.co/uFV92ACbIy

Android: https://t.co/gBwn2ivhwc — التدريب التقني (@tvtcweb) October 8, 2018

طريقة معرفة اسم المستخدم في لحسابك في رايات

الدخول على الصفحة الرئيسية من خلال رابط رايات كلية التقنية الموضح في هذا التقرير.

ثم الدخول على المتدربين

ثم اجراء الاستعلام عن اسم المستخدم.

كيف تعرف اسم المستخدم لحسابك في #رايات؟https://t.co/7zEBouBre3 pic.twitter.com/vPSrYytHVr — التدريب التقني (@tvtcweb) كيف تعرف اسم المستخدم لحسابك في #رايات؟https://t.co/7zEBouBre3 pic.twitter.com/vPSrYytHVr — التدريب التقني (@tvtcweb) September 10, 2019

رابط بوابة رايات rayat.tvtc.gov.sa

بوابة نظام رايات تعد من البوابات الشهيرة والشائعة في السعودية، والتي يقوم عدد هائل للإقبال عليها، إذ يتم التعليم عن طريق هذه البوابة ليتمكن الطلبة والطالبات من التعليم الإلكتروني عن طريق تسجيل دخول رايات كلية التقنية إذ تم تصميم نظام رايات ليلائم الدراسة الإلكترونية وإتاحة المحتوى التعليمي الملائم للطلبة، ويمكنكم تسجيل دخول بلاك بورد الكلية التقنية ومن الممكن أن تقم بالدخول على بوابة رايات وتسجيل الدخول بلك سهولة.