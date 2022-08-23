طريقة التقديم على وظائف القوات البحرية الملكية 1444 وشروط وظائف المساندة الفنية بالقوات البحرية السعودية حيث تم فتح باب التقديم على وظائف بالقوات البحرية الملكية السعودية للمواطنين السعوديين وفق شرو يجب استيفائها قبل البدء فى التسجيل بوظائف القوات البحرية الملكية والتي يتم التقديم اليها بطريقة الكترونية عن طريق اتباع الخطوات فى المقال والاطلاع ايضا على الشروط الخاصة بوظائف المساندة الفنية بالقوات البحرية الملكية 1444.

شروط وظائف القوات البحرية الملكية 1444

ان يكون المتقدم من اصل ومنشأ سعودي ويحمل الجنسية.

كذلك يتم استثناء من كان يعمل والده بخدمة السعودية بالخارج من شرط المنشأ.

ايضا يجب ان يتوافق المؤهل العلمي مع التخصصات الوظيفية المطلوبة.

كذلك يشترط حسن سير وسلوك المتقدم وخلو السجل الجنائي من أي احكام قضائية او احكام شرعية.

ثم يجب ان يجتاز المتقدم كافة اختبارات وظيفة المساندة الفنية بالقوات البحرية.

ايضا يجب ان لا يكون المتقدم تم فصلة من أي خدمة بالقطاع العسكري لأى سببا كان.

كذلك يجب تأكد المتقدم من دقة البيانات التي تم إدخالها فى الطلب الالكتروني.

طريقة التقديم على وظائف القوات البحرية الملكية 1444

أولا يجب الدخول على رابط وزارة الدفاع السعودية.

ثم الضغط على خيار الوظائف المتاحة.

وبعد ذلك يجب تحديد الوظيفة التي تريد التقديم عليها ويجب ان تتوافق مع مؤهلك العلمي.

ايضا يجب كتابة البيانات الشخصية ومعلومات التواصل المطلوبة فى طلب التقديم.

ثم الضغط على خيار ارسال الطلب للانتهاء من طريقة تقديم وظائف لقوات البحرية الملكية.

موعد تقديم وظائف القوات البحرية الملكية 1444

اكدت وزارة الدفاع ان موعد التقديم الالكتروني على وظائف القوات البحرية الملكية او ما يعرف بوظائف المساندة الفنية للقوات البحرية الملكية سيبدأ رسميا فى يوم الاحد الموافق الثامن والعشرين من أغسطس 2022 الموافق هجريا الأول من صفر 1444 وأعلنت الوزارة ان موعد انتهاء التسجيل فى وظائف القوات البحرية الملكية سيكون يوم السبت الموافق الثالث من سبتمبر 2022 ميلاديا والسابع من صفر 1444 هجريا.

رابط تقديم وظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1444

يتم التقديم على وظائف المساندة الفنية بالقوات البحرية الملكية سيكون بطريقة الكترونية بعد استيفاء الشروط المعلن عنها والتي ذكرنها بالمقال حيث يتم الدخول على رابط وظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1444.