نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الهوية 2022 كيفية حساب الرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الهوية خاصةً بعد الجدل الواسع الذي انتشر في المدّة الأخيرة، بشأن إلغاء رسوم المرافقين، وكذلك تداول البعض تخفيض رسوم المرافقين، ما جعل البعض يبحث عن حقيقة ذلك، وهل تم إلغاء الرسوم فعلًا؟ ، لذلك نقدم لكم اليوم حقائق هذه الأخبار من مصادرها الرسمية، وطريقة استخدم حاسبة الرسوم عبر منصة مقيم، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عنها عبر خِدْمَات منصة أبشر الإلكترونية التي تسهل على المواطنين والمقيمين تلك الإجراءات، كذلك سنتعرف سويًا إلى الفئات المعفاة من سداد رسوم المرافقين.

الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الهوية

يعد الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الهوية أخد الخِدْمَات التي أضافتها الجوازات السعودية في منصة أبشر، كما يلي:

ينتقل المواطن إلى منصة أبشر. يختار أبشر أفراد، ثم يكتب اسم المستخدم وكلمة المرور. تسجيل دخول أبشر إلى الحساب الشخصي المسجل. يضغط على أيقونة خدماتي ثم يختار خِدْمَات الجوازات. يحدد خِدْمَات المرافقين والتابعين. يضغط على رسوم المرافقين، أو رسوم تجديد الإقامة. ينتظر حتى يتم تحميل البيانات التي توضح قيمة الرسوم، وموعد تجديد الإقامة، وهل التابعين من المعفيين أم لا.

رسوم المرافقين 2022

أقرت الدولة رسوم المرافقين على الوافدين للعمل داخل البلاد في القطاع الخاص، وكذلك أفراد الأسرة (الأقارب من الدرجة الأولى) التابعين للمقيمين إقامة دائمة داخل المملكة، والمشمولين بقرار مجلس الوزراء، وهي مبالغ مالية يتم تسديدها عند إصدار أو تجديد هوية مقيم، وكذلك عند استقدام مرافق أو تابع للعامل الوافد، كلًا على حسب مدة الإقامة، وقد عرفت الدولة التابع على أنه الزوجة الأولى والأبناء الإناث والذكور حتى سن 18 عام، أما المرافق فهو زوجات المقيم (في حال تعدد الزوجات)، الأبُّ والأم للمقيم وزوجته، والعمالة المنزلية، وكل وافد على كفالة العامل المشمول بقرار المجلس، ولكن استثنت الوزارة بعض الفئات من سداد رسوم المرافقين.

من هم المعفيين من رسوم المرافقين

كشفت وزارة الداخلية عن الفئات المعفاة من رسوم المرافقين، التي يمكنها تجديد الإقامة بدون سداد الرسوم، والاستعلام عنها برقم الهوية نذكر منهم:

زوجة المواطن السعودي المعاق الأجنبية.

أبناء المواطنة السُّعُودية من رجل يحمل جنسية أخرى.

حاملي جواز السفر الدبلوماسي.

مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

الطلبة الحاصلين على منح دراسية، والمتدربين العسكريين.

حساب رسوم المرافقين برقم الهوية

يستطيع المواطن أو المقيم حساب رسوم المرافقين بشكل تقديري عبر منصة مقيم بهذه الطريقة:

انتقل إلى رابط منصة مقيم. سجل بيانات الدخول التي تم تعينها من قبل عند التسجيل أول مرة. انتقل إلى خدمة حاسبة رسوم المرافقين والتابعين. سجل عدد التابعين والمرافقين. أدخل البيانات المطلوبة عنهم. حدد مدة تجديد الإقامة. اضغط على زر المتابعة ثم احسب.

حقيقة إلغاء رسوم المرافقين

بعد الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الهوية، نوضح حقيقة إلغاء رسوم المرافقين؛ حيث أنه لم يصدر قرار رسمي من وزارة الداخلية أو الجوازات السُّعُودية بشأن الإلغاء أو حتى تخفيض رسوم المرافقين، ولكن كلّما هنالك أن بعض الفئات تم إعفائها من سداد تلك الرسوم بقرار مجلس الوزراء كما سبق وأشرنا، ولكن لا حقيقة لخبر الإلغاء، وأكدت الوزارة على ضرورة الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الخضوع لتلك الشائعات أو المصادر التي من شأنها التضليل وإثارة الفتن والاضطراب.