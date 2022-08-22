خطوات ترحيل الطلاب في نظام نور التعليمي السعودية 1444

يتمكن مدير المدرسة من ترحيل الطلاب في نظام نور التعليمي السعودية 1444 بعد الإعلان عن نتائج الاختبارات النهائية، وهذا بترفيع الطلاب من المرحلة التعليمية إلى المرحلة التعليمية الأخرى إلكترونيًا عبر بوابة نظام نور التعليمي عبر حساب مدير المدرسة أو من خلال الموظف المسؤول عن ترحيل الطلاب للصفوف الجديدة بعد نجاحهم والتحق من درجاتهم، فيما يلي نوضح تفاصيل كيفية ترحيل الطلاب في نظام نور التعليمي 1444 في المملكة العربية السعودية.

خطوات ترحيل الطلاب في نظام نور 1444

يتم الترحيل وترفيع الطلاب من قبل حساب مدير المدرسة في نظام نور التعليمي باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط بوابة نظام نور التعليمي الإلكتروني.

ثم يتم تسجيل الدخول بحساب مدير المدرسة.

املأ البيانات المطلوبة بكتابة كل من اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم أكتب رمز التحقق البشري المرئي,.

اضغط بعدها على تسجيل الدخول.

ثم انقر على شؤون الطلاب.

اضغط على الطلاب.

ليظهر للمدير على الفور كافة الصفوف من الأول وحتى الصف السادس بالمرحلة الابتدائي، والصفوف بالمرحلة المتوسطة، وكذلك صفوف المرحلة الثانوية.

انقر على ترفيع الموجود بجانب الصف الدراسي الذي ترغب في ترفيع الطلاب به.

خطوات الاستعلام عن النتائج في نظام نور 1444

يتم هذا باتباع الخطوات الآتية:

زيارة رابط موقع نظام نور التعليمي.

ثم تسجيل الدخول بملء المعلومات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل رمز التحقق، ثم انقر على تسجيل الدخول.

انقر بعدها على تقارير.

انتظر لتظهر لك كافة تقارير النتائج الطلابية.

خطوات استخراج تعريف طالب من نظام نور

يتم استخراج التعريف الخاص بالطالب من نظام نور التعليمي باتباع الآتي:

الدخول أولًا إلى رابط موقع نظام نور التعليمي.

ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

أكتب رقم الهويية، واختار بعدها التقارير.

انقر على تقارير أخرى.

ثم اختار شهادة تعريف الطالب المنتظم.

انقر على التحميل ثم اختار تحميل ملف بي دي إف.

انتظر بعدها حتى تظهر لك شهادة تعريف الطالب للطباعة والتسليم للمدرسة.

خطوات التسجيل في النقل المدرسي نظام نور 1444

أيضًا يمكن التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور من خلال اتباع ما يلي:

الدخول إلى رابط منصة نور التعليمي الإلكترونية.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى نظام نور الإلكتروني عبر إدخال بيانات ولي الأمر.