نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وإجراءات استخراج رخصة قيادة للنساء إلكترونيًا ١٤٤٤ه في المقال التالي
لم يكن يُسمح للمرأة السعودية بالقيادة في المملكة العربية السعودية في الماضي أو حتى الحصول على رخصة القيادة الخاصة بها، وأعلنت أنها ستمنح المرأة الحقوق الكاملة لقيادة السيارة، ودخل القرار حيز التنفيذ في يوليو 2018، مما سمح المرأة في المملكة العربية السعودية لقيادة السيارة والحصول على رخصة القيادة في البلاد، تطبق مجموعة من الشروط.
مراحل الحصول على رخصة القيادة للمرأة
يمكن للسيدات التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة من خلال منصة أبشر باتباع الخطوات التالية:
- انتقل إلى منصة أبشر الإلكترونية.
- حدد أبشر.
- تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- الرجاء إدخال رمز التحقق بشكل صحيح.
- انقر فوق الخدمات الإلكترونية وحدد خدمات الطريق.
- انقر فوق احجز الآن لإجراء حجز.
- قم بتسجيل الدخول إلى خدمة الاجتماعات التجريبية وانقر فوق التسجيل لحضور اجتماع جديد.
- حدد الاجتماع الذي يناسبك من الاجتماعات المتاحة.
ما أهم شروط حصول المرأة على رخصة القيادة في السعودية؟
في الوقت الحالي، لا يُحظر على المرأة في المملكة العربية السعودية القيادة، وهي مؤهلة بسهولة للحصول على رخصة القيادة، ولكن يجب أن تستوفي عدة شروط عند الحصول على رخصة القيادة، وهذه الشروط تتمثل في الاتي:-
- يجب أن تبلغ النساء 18 عامًا أو أكثر للحصول على رخصة قيادة شخصية و 20 عامًا أو أكثر للحصول على رخصة قيادة حكومية.
- يجب أن تمتثل النساء لجميع التدريبات المقررة.
- يجب دفع جميع المخالفات المرورية ورسوم التنفيذ.
- دفع ثمن رخصة القيادة الخاصة بك.
- يجب أن تخضع المرأة لفحص طبي للتأكد من أنها لا تعاني من أي حالات طبية تمنعها من القيادة بأمان.
- أن تكون المرأة حسنة الأخلاق وليس لها أي حوادث أو إدانة مخلة بالشرف والأمانة.
- اجتازت المرأة الاختبار النظري.
- إذا فشلت في اختبار القيادة، فستحتاج إلى 4 ساعات من إعادة التدريب في اليوم.
- لابد من إنهاء كافة المستندات الهامة التي تمكنها من استلام الرخصة.
- دفع كافة المصاريف الإدارية الخاصة بالأوراق حتى يمكن استخراج الرخصة بكل سهولة.
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