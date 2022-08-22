شروط وإجراءات استخراج رخصة قيادة للنساء إلكترونيًا ١٤٤٤ه‍

لم يكن يُسمح للمرأة السعودية بالقيادة في المملكة العربية السعودية في الماضي أو حتى الحصول على رخصة القيادة الخاصة بها، وأعلنت أنها ستمنح المرأة الحقوق الكاملة لقيادة السيارة، ودخل القرار حيز التنفيذ في يوليو 2018، مما سمح المرأة في المملكة العربية السعودية لقيادة السيارة والحصول على رخصة القيادة في البلاد، تطبق مجموعة من الشروط.

مراحل الحصول على رخصة القيادة للمرأة

يمكن للسيدات التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة من خلال منصة أبشر باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى منصة أبشر الإلكترونية.

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تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

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انقر فوق الخدمات الإلكترونية وحدد خدمات الطريق.

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ما أهم شروط حصول المرأة على رخصة القيادة في السعودية؟

في الوقت الحالي، لا يُحظر على المرأة في المملكة العربية السعودية القيادة، وهي مؤهلة بسهولة للحصول على رخصة القيادة، ولكن يجب أن تستوفي عدة شروط عند الحصول على رخصة القيادة، وهذه الشروط تتمثل في الاتي:-