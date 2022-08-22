نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام التواصل مع مكتب الأمير محمد بن سلمان للمساعدات وإرسال برقية إلى ولي العهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرقام التواصل مع مكتب الأمير محمد بن سلمان للمساعدات هو بالفعل معلومات مهمة لأولئك في المملكة العربية السعودية الذين يرغبون في التواصل مع ولي العهد مباشرة من داخل المملكة لتقديم التظلمات أو تقديم مقترحات، أو الحصول على مساعدة عاجلة أو أسباب أخرى، ويبرز عدة أرقام ووسائل اتصال للاتصال بمكتب ولي العهد.

التواصل مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان هو ولي العهد الحالي للمملكة وأول ولي للعهد من مواليد حفيد مؤسس المملكة الملك عبد العزيز آل سعود، كما أنه الابن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز، راعي الحرمين الشريفين. ولد الأمير في 31 أغسطس 1985 م، فهو أيضًا أصغر ولي عهد يشغل هذا المنصب في تاريخ المملكة، وحصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، وأكمل عددًا من الواجبات الوطنية للتأهل لهذا اللقب (رجل المهام الصعبة) وصعد محمد بن سلمان في الرتب حتى وصل، ويشغل الآن عدة مناصب بالإضافة إلى كونه ولي العهد. يشغل منصب رئيس الوزراء ويرأس، من بين أمور أخرى، مجلس الأمن السياسي.

رقم الاتصال بمكتب الأمير محمد بن سلمان

يمكن الوصول إلى محمد بن سلمان مباشرة من خط مساعدة الأمير على أحد أرقام الهواتف التالية:

رقم هاتف مكتب الأمير محمد بن سلمان:

920030003 92002220 8004000000

يرجى التواصل مع مكتب الأمير محمد بن سلمان عبر البريد الإلكتروني: [email protected]yaldewan.gov.sa

طرق التواصل مع ديوان سمو ولي العهد

يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية أيضًا التقدم بطلب إلى ديوان ولي العهد للحصول على المساعدة وتلقي الشكاوى والتظلمات من المواطنين من خلال الأرقام ووسائل الاتصال المرتبطة بديوان ولي العهد:-

أرسل خطابًا ورقيًا عبر البريد من رقم صندوق البريد: 1111

رقم هاتف الاتصال: 00966114882222

الاستفسار عن طريق الفاكس: 00966114803572

يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني الرسمي لديوان: [email protected]

التوجه مباشرة إلى ديوان ولي العهد بمدينة الرياض حي الهدا لتقديم شكوى ضد الطلب.

يمكن للمواطنين الاتصال بديوان ولي العهد السعودي عبر الهاتف من الساعة 8:00 صباحًا حتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع.

رقم الواتس اب الخاص بمكتب الأمير محمد بن سلمان

كما تم تسليط الضوء على العديد من مكاتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp لتسهيل عملية التواصل مع المواطنين في أي وقت، حيث يمكن الوصول للمكتب عبر الواتس اب (00966114882222)، ويفحص الشخص المسؤول هنا الطلبات أو البرقيات أو الشكاوى ويقدمها إلى ولي العهد لاتخاذ القرار المناسب، حيث يمكنك أيضًا الاتصال برقم الفاكس الإلكتروني لمكتب ديوان ولي العهد (00966114803572).

كيفية إرسال برقية إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

إذا رغب أي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية في إرسال برقية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أي وقت:-