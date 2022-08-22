نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول دعم سكني (شهر أغسطس 2022) ورابط الاستعلام عنه https://sakani.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم موعد نزول دعم سكني، حيث يزيد البحث بشكل مكثف بين المواطنين والمواطنات المستفيدين من برنامج الدعم السكني عن موعد نزوله، وكيفية الاستعلام عنه والاطمئنان على المبلغ الذي سينزل لكم، حيث تقوم وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري بعمل صرف الدعم السكني للمستفيدين في البرنامج لكل شهر، وينتظر السادة والسيدات المستفيدين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية تاريخ صرف الدعم لشهر أغسطس 2022 الموافق محرم 1444 هـ، وسنتابع معكم في هذا المقال متى يتم إيداع الراتب لدعم الشهر الجديد في حسابك، وطريقة الاستعلام عبر تطبيق سكني، فتابعوا ثقفني.

باقات سكني

ويعتبر برنامج الدعم سكني واحدا من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية، وهو برنامج يختص في التمويل العقاري للمستفيدين من المستحقين، والراغبين في امتلاك السكن الخاص بهم من المواطنين السعوديين، ويتم تقديم ذلك من خلال الصندوق السعودي للتنمية العقارية بالتعاون مع الوزارة وزارة الإسكان السعودي، وهذا من خلال عدة باقات:

باقة الدعم المقدم.

الإيجار.

باقة الأثاث.

البناء الذاتي.

تجديد المسكن.

والعديد من الباقات الأخرى، والتي يتم من خلالها تقديم دعم على أجزاء، وآخر هذه الباقات هي الباقات التي تقدم دعما بمبلغ 100 ألف ريال سعودي غير مستردة بدون ربح، والتي تم إطلاقها من عدة أشهر، وقد تابعنا معكم التقديم على الضمان المطور قبل اغلاق التسجيل.

موعد نزول دعم سكني

ومن أهم الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة عن الموعد الذي سوف ينزل فيه راتب دعم سكني، وهذا سواء بالتقويمات الهجرية أو الميلادية، وهذا البحث بدأ من أيام والتي جاء منها كم باقي على الإعلان عن نزول دعم سكني، وخاصة أنه ليس هناك موعد ثابت يتم الصرف فيه، ولكن هناك فترة ثابتة ومعتادة يصرف خلالها الدعم.

حيث تم النزول في دعم الاسكان حسب التقويم الهجري في الأشهر الماضية وذلك في شهر ذو الحجة وذو القعدة الماضيين في خلال أيام 25 إلى 27 هجري، ونزل في يوم 24 يونيو 2022، وتأخر قليلا في مواعيد نزوله شهر يوليو الماضي.

متى ينزل دعم سكني

وأما بالنسبة إلى ساعة نزول الدعم، والذي يتظر مئات المستفيدين نزول مبالغ الشهر الجديد أغسطس السنة 2022، ونتابع معكم موعد النزول:

ويمكن أن ينزل الدعم وإرسال رسائل المعاش الشهري بيوم الأربعاء 24 أغسطس 2022.

واذا تأخر المعاش فإنه سينزل بيوم الأحد القادم 28 أغسطس 2022، ولكن لا نتوقع أن يتأخر لهذه الدرجة.

رابط استحقاق نزول دعم سكني برقم الهوية

ويمكنكم معرفة حالة استحقاق دعم سكني الشهري اليوم بكل سهولة في حسابات المستفيدين لشهر أغسطس ميلادي، حيث يمكن التطبيق للمستخدمين بمعرفة الأهلية والمبلغ بشكل إلكتروني، وهذا عبر عمل التسجيل عبر الرابط والدخول، ولذلك نوضح لكم الخطوات الصحيحة متابعينا في ثقفني، فتابعوا: