نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح طريقة ارسال حوالة دولية من خلال تطبيق STC Pay عبر ويسترن يونيون أو البنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم stc لعملائها محفظة رقمية لتمكنهم من تلقي وتحويل الأموال بكل سهولة عبر محفظة stc pay، ومن خلال تلك المحفظة يمكنك تحويل الأموال في الداخل، وإرسال حوالات دولية من خلال تطبيق STC Pay بكل سهولة، وإليك شرح وافي لكيفية تحويل الأموال عبر stc pay وكل المعلومات عن تلك الخدمة.

خطوات التحويل الدولي من stc pay

يجب أن تشترك في خدمة stc pay بكل سهولة بشرط توثيق شريحة الجوال عبر نفاذ.

إذا كنت بالفعل مشترك بالخدمة ، فاتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق stc pay وسجل الدخول

من القائمة قم باختيار ” حوالات دولية”

قم باختيار إضافة متلقي جديد

ادخل اسم الشخص الذي تريد إرسال الأموال إليه بدقة.

ثم اختر الدولة المرسل إليها، وصلة القرابة التي تربطك بالمرسل إليه.

ثم اختر طريقة استلام الحوالة (إما عبر ويسترن يونيون – أو الحساب البنكي للمحول إليه).

ادخل المبلغ الذي تريد تحويله بالريال السعودي

سوف تظهر أمامك قيمة المبلغ بالدولار أو بالعملة التي تختارها

قم بالموافقة على الشروط والأحكام من أسفل الصفحة، ثم اضغط للاستمرار.

بعد مراجعة البيانات التي ستظهر أمامك بدقة، اضغط على زر تحويل.

سيظهر أمامك رقم mtcn وهو رقم التتبع الخاص بالحوالة.

في المرة التالية التي ستقوم فيها بإرسال أموال لنفس الشخص ستجد بياناته مسجلة بالقائمة، فيمكنك الإرسال إليه بكل سهولة، دون إدخال البيانات مرة أخرى.

مشكلة التحويل الدولي stc pay

إذا واجهت مشكلة التحويل الدولي stc pay ” الحوالة معلقة” ، فهذا يعني أنه يجب عليك رفع سورة هوية المرسل إليه

ولحل تلك المشكلة، افتح التطبيق واضغط على زر ” مستندات إضافية مطلوبة”.

قم برفع صورة هوية المرسل إليه وأي مستندات أخرى مطلوبة لاستكمال عملية الإرسال.

تأكد أيضًا إذا كنت ترسل المبلغ إلى حساب بنكي، أن عملة التحويل هي نفس عملة الحساب البنكي للمرسل إليه.

رسوم التحويل الدولي من stc

15 ريال هي قيمة رسوم التحويل الدولي من stc pay.

كم الحد الأعلى للتحويل الدولي عبر stc pay

لا يوجد حد يومي للتحويل بشرط أن لا يتخطى المبلغ الشهري للتحويل 20 ألف ريال شهريًا.

الحد الأدنى للتحويل الدولي stc pay

40 ريال هو أقل مبلغ يمكن تحويله عبر stc pay