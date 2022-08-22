شروط الحصول على الضمان المطور وشروط تقديم طلبات الاعتراض

شروط الحصول على الضمان المطور، يهتم آلاف المواطنين بالضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، وأيضا المواطن الراغب في التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور، وذلك بهدف الاستفادة من الدعم المالي الذي يقدمه البرنامج، ويعد برنامج الضمان الاجتماعي أحد البرامج الكبرى التي تتبع للحكومة في المملكة وتعمل على توفير الدعم النقدي للمواطن السعودي والفئات الأكثر الحاجة وكذلك للعاطلين والمطلقات والعوائل، ويعد المسؤول الأول عن البرنامج وإدارته هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبدء التسجيل واستقبال طلبات المواطنين في النظام الجديد منذ 20 نوفمبر الماضي، ومستمرة حتى الآن.

شروط الحصول على الضمان المطور:

يوجد عدد من الشروط التي يجب على المواطن أن تنطبق عليه في جميع الأحوال للاستفادة من الدعم، والتي قامت بتحديدها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وجاءت هذه الشروط كالآتي:

يجب على المواطن الذي يريد الاستفادة من الدعم أن يكون سعودي الجنسية من حيث الأصل والمنشأ.

يشترط أيضا أن يكون المستفيد مقيم في السعودية بشكل دائم.

كما أنه تم استثناء المرأة غير السعودية والتي هي متزوجة من رجل سعودي.

أيضا تم استثناء المرأة الأرملة والمطلقة غير السعودية، والتي زوجوها رجل سعودي.

كذلك يتم استثناء أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي الجنسية.

ويتم استثناء الأفراد ذوي الهمم والأيتام وكذلك الأرامل وحاملي بطاقات التنقل.

كما يشترط ألا يكون المتقدم مسجلا داخل إحدى دور الرعاية أو المراكز الإيوائية.

في النهاية يجب ألا يكون المستفيد يملك أي أصول عالية القيمة.

شروط تقديم طلبات الاعتراض

يجب عليك العلم بأنه عند عدم أستكمال أي شرط من الشروط الأساسية للبرنامج، فأنه سيتم عدم صرف الدعم للمواطنين الذين قاموا بتقديم متطلباتهم، لكنه سيكون لديهم الإمكانية لتقديم طلبات الاعتراض عن طريق زيارتك للموقع الرسمي ل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أنه سيكون عليك القيام بملئ جميع البيانات المطلوبة منك مع كتابة سبب الاعتراض، ولكن في حالة أنه تم إثبات للوزارة أن البيانات المقدمة للأسرة أو المستقل غير صحيحة، وفي حالة التأخر في تحديث جميع البيانات المستحق التي تتطلبها الوزارة في مدة زمنية قدرها 30 يوما من تاريخ تقديمك لطلب التحديث، فأنه سوف يتم عدم صرف الدفعات الشهرية التي تحصل عليها في أول كل شهر ميلادي.

أسباب أخرى تقوم بوقف صرف معاش الضمان

يوجد بعض الحالات الأخرى التي قد تتسبب لك في وقف صرف معاش الضامن والتي قامت الوزارة بتحديدها في المملكة العربية السعودية وهي كالأتي: