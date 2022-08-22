نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار الضمان الاجتماعي 1444.. موعد نزول راتب الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخبار الضمان الاجتماعي، يتسائل العديد من المواطنين حول موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للشهر صفر 1444 سواء فى النظام الجديد أو القديم، حيث عملت وزارة الموارد البشرية على توحيد موعد صرف المعاش للمستحقين على أن يكون فى أول شهر ميلادي، وذلك بعد أن تقوم الوزارة بدراسة ومراجعة طلبات المتقدمين منذ تفعيل التسجيل فى شهر نوفمبر الماضي 2021، والذي تم مد فترة التسجيل به إلى شهر أكتوبر القادم نظراً لزيادة أعداد المتقدمين،ويتم إدخال المستفيدين فى هذا البرنامج إذا ثبتت أهليتهم للحصول على المعاش.

ويعد الضمان الاجتماعي المطور من أهم البرامج التي تدعم فيها المملكة المواطن السعودي محدود الدخل وتقديم مساعدات مالية له بشكل شهرى تساعده على أعباء الحياة، وفى الأتي نرصد لكم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر صفر 1444، وما هى حقيقة نزول راتب إضافي على راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1444، تابعونا على ثقفني.

موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي لشهر صفر 1444

وفقا لما نشرته وزارة الموارد البشرية فيما يتعلق بتوحيد موعد صرف الضمان الاجتماعي على أن يكون فى بداية كل شهر ميلادي ما عدا بعض الاستثناءات وهى إذا صادف هذا اليوم عطلة أسبوعية أو عطلة رسمية بالدولة، وعليه فإن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي يكون يوم الخميس الأول من شهر سبتمبر 2022.

هل ينزل راتب إضافي لمستفيدي الضمان لهذا الشهر؟

قد تدوالت بعض الأنباء فى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول صرف راتب إضافي لمستحقي الضمان الاجتماعي مع المعاش الأساسي لشهر صفر، مما جعل هناك الكثير من الحيرة والتساؤلات بين المستحقين حول حقيقة هذا الأمر، ولكن قد نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعنية بذلك عبر حسابها الرسمي هذه الشائعات، وصرحت أنه لم يصدر أي أمر ملكي يفيد نزول أي راتب إضافي لشهر صفر 1444، وإنما قد تم صرف هذا الراتب الإضافي لمرة واحدة فقط وهى في عيد الأضحى الماضي من أجل قيام الأسر المستفيدة بسد احتياجاتها خلال فترة العيد، وقد حذرت الوزارة من تداول أي أخبار غير صحيحة دون التأكد منها بشكل رسمي.