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عمر شويل - جدة اجازة اليوم الوطني السعودي 1444 هـ ، تعتبر مناسبة العيد الوطني السعودي في تاريخ 23 الثالث والعشرون من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي بمثابة احتفال بذكري تأسيس الدولة السعودية ، وأتت المناسبة بناء علي المرسوم الملكي الصادر عن العاهل السعودي السابق الملك عبد العزيز آل سعود برقم 2716 في تاريخ 17 جمادي الأولى 1351 هـ ، وقضى المرسوم بتحويل اسم المملكة من مملكة الحجاز ونجد إلي المملكة العربية السعودية ، ووافق تاريخ بداية هذا الإعلان الواحد والعشرون جماد الأولي تاريخ الـ 23 / 9 / 1932 م ، وبناء علي قرار خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ، يتم الاحتفال بيوم التأسيس اعتباراً من هذا العام ، بجانب ذلك فإن اليوم الوطني السعودي من أهم المناسبات الوطنية.

اجازة اليوم الوطني السعودي 1444 هـ

تعتبر أجازة اليوم الوطني السعودي بمثابة احتفال قومي يعبر فيه المجتمع السعودي بجميع أطيافه عن الانتماء.

كذلك يخرج الجميع إلي الميادين رافعين الأعلام مفتخرين بوطنهم الحبيب.

أيضاً تملأ البهجة شوارع المملكة في شتي المدني والمناطق في موعد اليوم الوطني.

ثم تتفاعل المؤسسات المجتمعية والهيئات الحكومية مع هذا اليوم تعبيراً عن الوحدة والانتماء.

تسعي شركات القطاع العام والخاص لتقديم خدمات مجتمعيه لمشاركة الوطن وأبناؤه فرحتهم بذكري احتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي.

تقدم الأسواق والموردين والموزعين عروض ضخمة علي كافة الخدمات والمنتجات مشاركة منهم في فرحة السعوديين بيوم بلدهم الحبيب.

متى اليوم الوطني السعودي ؟

يعد اليوم الوطني السعودي من أهم المناسبات ، فهو اليوم الذي اكتمل فيه توحيد أرض المملكة ككل :

وفق قرار مجلس الوزارء السعودي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة :

موعد تاريخ 23 من سبتمبر من كل عام ميلادي ذكري احتفال سنوي بإعلان المملكة العربية السعودية.

ثم يحتسب باليوم وفق قانون العمل غجازة رسمية لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص.

كذلك يتقاضي العاملون بكافة المؤسسات والهيئات والشركات أجر كامل عن هذا اليوم.

أيضاً يحق لصاحب العمل اخطار العامل بالدوام في هذا اليوم إذا اقتضدت حاجة العمل ذلك بمثلي الأجر بخالف أجر اليوم نفسه.

الاجازات الرسمية بالسعودية لعام 1444 هـ

يعتبر اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية من أهم المناسبات الوطنية ، واليوم الوطني السعودي في ذكرى توحيد المملكة :

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي : 23 / 9 / 2022 م ، يوافق 24 / 2 / 1444 هـ شهر صفر.

ثم أجازة يوم التأسيس : 2 / 8 / 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 وهي أجازة حديثة للدولة.

يأتي بعدها إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من أيام 22 / 9 / 1444 هـ إلي 5 / 10 / 1444 هـ وتوافق بدايتها 13 / 4 / 2023.

أيضاً تكون إجازة عيد الأضحي المبارك من 5 / 12 / 1444 هـ إلي 16 /12 / 1444 يوافق من 23 / 6 إلي 4 / 7 / 2023 م.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني السعودي كل عام في مناخ من الوطنية والتآلف.

مشاريع الهوية الوطنية بالمملكة

تقوم المملكة في الفترة الأخيره علي انشاء العديد من المشروعات الوطنية التي تأتي ضمن بورتوفليو ذو رؤية استراتيجية ورؤية تهدف لتعزيز الوطنية والانتماء ، ومن ضمن هذه المشروعات ما يلي :