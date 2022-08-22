نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [دراسة أهلية الضمان] ألية استحقاق المعاش SSo.Hrsd.Gov.sa موعد راتب صفر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دراسة أهلية الضمان في الوقت المحدد لها كان من الماضي حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعديل الفترة المقررة لدراسة أهلية التسجيلات الجديدة والمراجعة التلقائية للتسجيلات القديمة من الضمان المطور، وتقوم الوزارة بشكل مستمر بمراجعة التحديثات التي من شأنها أن يتم الاستجابة الأمثل لطلبات المستخدمين، ويكون ذلك بمتابعة ومراجعة التعليقات والشكاوى التي تصل إلى الوزارة.

تسريع الرد على دراسة الأهلية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نظام جديد لدراسة أهلية المتقدمين الجدد ودراسة الأهليات القديمة، وذلك بعد وصول شكاوى وتعليقات من المستفيدين تشير إلى تأخر موعد دراسة الأهلية، وقامت الوزارة بالإعلان عن سبب تأخر الأهلية والذي يكون بسبب التواصل مع كافة المؤسسات للتحقق من البيانات، وأعلنت الوزارة اعتزامها أن تقوم بالربط الإلكتروني بينها وبين مؤسسات المملكة لتسريع عملية دراسة الأهلية.

[دراسة أهلية الضمان] ألية استحقاق المعاش SSo.Hrsd.Gov.sa موعد راتب صفر 1444

وقد قامت الوزارة بالإعلان عبر منصتها الرسمية على تويتر عن الآلية الجديدة التي تقوم بخدمة المستفيدين للتحقق من أهليتهم أو عدم الأهلية، والذي يكون عبر رسالة على الهاتف النقال يتم فيها شرح أسباب عدم التأهيل ويكون على صاحب الطلب تقديم الاعتراض أو التسجيل من جديد وتصحيح الأسباب التي تم الرفض من أجلها.

وأوضح حساب “العناية بالعملاء”، إنه يمكن التعرف على سبب عدم الأهلية عبر المنصة الإلكترونية، من خلال خطوات سهلة وميسرة.

كيف أعرف أني مؤهل في الضمان المطور

يتم التعرف على الأهلية من خلال الدخول على صفحة التسجيل وبيانات المسجلين بالرقم السري ورمز التحقق، ويقوم صاحب الطلب بإدخال رقم المستفيد ورقم الضمان الاجتماعي الخاص به والذي حصل عله عند التسجيل، ويكون عليه تسجيل رمز التحقق من الاستخدام البشري والاستعلام عن الأهلية.

متى مدة دراسة الاهلية

يتم دراسة أهلية المتقدم والتحقق منه في خلال 20 يوم من تقديم الطلب، ويتم نزول الراتب للمستحقين بالحساب البنكي لهم بالشهر التالي لهم، ويتم ذلك في حال القبول بينما في حالة الرفض يتسلم المتقدم رسالة فيها سبب الرفض، ويقوم صاحب الطلب الاطلاع على حالة الطلب من خلال الدخول على ايقونة الطلبات بحسابه الضماني ويتعرف على موعد الصرف عند الاستحقاق.

متى يتم إيداع راتب الضمان لشهر صفر 1444

تقرر أن يتم صرف الراتب الجديد في اليوم الأول من شهر سبتمبر 2022، الموافق الأول من شهر سبتمبر الخميس 2022 الموافق الخامس من شهر صفر 1444، على أن يستمر إيداع الراتب خلال ثلاثة أيام، ويتم الإعلان عن نزول الدفعة الجديدة في مصرف الراجحي مساء الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022.

ما هي خطوات التعرف على سبب عدم الأهلية

يتم الدخول على أحد برامج الدعم الخاصة. يقوم باختيار برنامج الضمان الاجتماعي. يتم استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية – الاستحقاق). يبدا باستعراض تفاصيل الأهلية كما يتم استعراض الاعتراضات المقدمة والرد عليها.

كيفية الاستعلام عن استحقاق الضمان للشهر الجديد (صفر – سبتمبر)