نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جريت وول باور ديزل 2023 منافس تويوتا هايلوكس وصلت بقسط 1000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم تصميم جريت وول باور Great Wall Poer 2023 لتنافس تويوتا هايلوكس. هذا هو على الأقل ما يمكن الاعتراف به حتى الآن. حيث لقى الموديل الجديد من Great Wall إشادة جديدة في العديد من دول العالم التي وصل إليها بالفعل. يعود ذلك بالأساس إلى أسلوب غريت وول وأداءها المميز بشكل كبير. كما تبلغ سعة حمولتها 1050 كجم. وتتمتع أيضا بخلفية أكثر رصانة لكن اتساعًا. نظرًا لخصائص هذه السيارة ، فهي أعلى من المتوسط ​​، بالإضافة إلى عوامل الترفيه الممتازة.

مواصفات جريت وول باور 2023

يُعرف الإصدار 2023 من جريت وول بوير بالسلسلة P. وله نظام إضاءة يحسد عليه. يتكون من مصابيح أمامية مزدوجة ، ومصباح LED، ومقابض أبواب من الكروم ، وعجلات معدنية. من أجل سلامتك ، تحتوي أيضًا على ستة وسائد هوائية ومساعد لهبوط المنحدرات. تحت غطاء Great Wall Poer يوجد محرك توربيني، بالإضافة إلى ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات. كما تأتي في إصدار مع ناقل حركة أوتوماتيكي ذو 8 سرعات. ومن المهم أن تتذكر أن التوجيه هيدروليكي.

مزايا تكنولوجية وتقنية مريحة

تأتي السيارة مع العديد من التجهيزات التقنية القياسية والتي من بينها :

نظام الوسائط المتعددة.

مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا.

نظام تدفئة المقاعد؛ وفتحة سقف.

عجلات ألمنيوم – بمقاس 17 بوصة

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

إصدارات جريت ول

هناك نسختان من Great Wall Poer. أما النسخة الأولي فهي Great Wall Poer إيليت. بينما يأتي الطراز الأكثر بريقًا باسم Great Wall Poer LuxPlus. أيضا فإن المثير في الأمر أن الفئة الأولى تحتوي أيضًا على عناصر تخطف الأنفاس. منها مثلا ميزات تشغيل الإضاءة النهارية LED، مع شاشة 3.5 بوصة. ونوافذ كهربائية وغيرها من الأمور.

سعر جريت وول 2023

حتى الآن لم تصل Great Wall Poer 2023 إلى السعودية. لكنها ستكون أعلى من أسعار Great Wall Poer 2022 والتي تراوحت ما بين 96 إلى 100 ألف ريال. وبهذا النطاق السعري من المتوقع طرح النسخة الجديدة بأسعار تصل إلى 110-120 ألف ريال بدون الضريبة. ويمكن الحصول عليها تقسيط ضمن عروض تقسيط السيارات أقل من ألف ريال بحسب الدفعة المقدمة.