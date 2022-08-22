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عمر شويل - جدة تحديث المساعدة المقطوعة بنظام جديد أكثر تحديدا من النظام القديم، حيث اختلف الصرف الجديد عن المنظومة القديمة التي كانت تعتمد على تسجيل طلب الحصول على مساعدة مقتطعة من 10 ألاف ريال وحتى 30 ألف ريال، وينتظر الصرف مرة أو مرتين في العام، حيث اصبح النظام الجديد بنظام موسمي وليس نظام دوري، يصرف عند الحاجة مباشرة من خادم الحرمين الشريفين.

منظومة المساعدات المقطوعة الضمانية القديمة

تم إطلاق النظام القديم من المقطوعة منذ فترة سابقة كانت تعتمدها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لمساعدة المحتاجين أو المديونين لصرف مبلغ كامل يتم اقتطاعه له وصرفه في الحساب البنكي منفصلا عن راتب الضمان الاجتماعي، واستمر الصرف لسنوات طويلة إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بإيقاف صرفها منذ أربعة سنوات، ولم تعلن إلغاء المساعدة المقطوعة بينما قامت بإلغاء رابط الاستعلام المباشر عنها بما أثار تساؤلات المواطنين.

[تحديث المساعدة المقطوعة] نظام صرف المقطوعة الجديد Hrsd.Gov.SA رقم اتصال الاستعلام المباشر

هل تعود المساعدة المقطوعة من جديد (بالنظام القديم)

وقد استقبل رقم الاتصال بالمساعدة المقطوعة الخاص بها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنصة تويتر الخاص بالوزارة اتصالات المواطنين للاستعلام عن مواعيد عودة المقطوعة وما هي المنظومة الجديدة للصرف، إلا أن الوزارة لم تؤكد الإلغاء لها إلا أنها أعلنت أنها تبحث التعديل والتطوير في منظومة الدعم والصرف كذلك.

لا يبدو أن تعود المنظومة القديمة لمقطوعة الضمان الاجتماعي في ظل قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير منظومة الدعم والاستحقاق للجميع لضمان وصول الدعم للمستحقين وشمول فئات المحتاجين لتشمل فئات الموظفين أصحاب الدخل المنخفض، وقد أعلنت الوزارة المنظومة الجديدة ضمنيا بترتيبات جديدة تختلف تماما عما سبق.

التواصل مع الدعم الفني لبرنامج المساعدة المقطوعة من خلال الرقم 8001222777 .

ما هي المنظومة الجديدة لصرف المقطوعة 1444(تحديث المساعدة المقطوعة)

قام خادم الحرمين الشريفين بصرف المساعدة المقطوعة حسب الحاجة، حيث تقوم العديد من اللجان بدراسة أحوال الشعب وارتفاع الأسعار ويقوم بشكل دوري بالإعلان عن مقطوعة يتم تقديمها للمشمولين بالضمان الاجتماعي، حيث قام بتقديمها قبيل عيد الفطر المبارك 1443 وعيد الأضحى كذلك، وذلك عند دراسة أحوال المجتمع وارتفاع الأسعار على غير القادرين من أصحاب الدخل المحدود، ولذلك أصبحت المقطوعة تصرف بالأمر المباشر من الملك سلمان مع راتب الضمان الاجتماعي في الأوقات التي يقوم بالإعلان مباشرة عنها.

الاستعلام عن نزول المقطوعة (بعد الموافقة عليها)

يتم متابعة الأخبار عب ر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يقوم مستفيد الضمان بالدخول على رابط الاستعلام عن طلب يتم تسجيل الرقم المدني ورمز التحقق ويبدأ الاستعلام.



[تحديث المساعدة المقطوعة] نظام صرف المقطوعة الجديد Hrsd.Gov.SA رقم اتصال الاستعلام المباشر حيث يكون من الهام التأكيد عن توقف منظومة الصرف والتسجيل ولاستعلام كذلك على نظام المساعدات المطوعة القديم، وتم صرف مقطوعة الضمان على شكل مكرمة ملكية يقوم خادم الحرمين الشريفين بصرفها بشكل دور في شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى، وفي المواعيد التي يقرها حاكم المملكة ويتم صرفها مع راتب الضمان في البنوك.