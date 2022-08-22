نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول على تمويل مصرف الانماء اون لاين قروض سيارات حتى 500 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على تمويل مصرف الانماء اون لاين لتمويل السيارات يتم من خلال خطوات بسيطة. الأمر يتوقف على مدى انطباق شروط الحصول على قروض بنك الإنماء على المستفيد. ومن خلال تسجيل الدخول على موقف مصرف الإنماء يمكن تقديم طلب الحصول على قرض السيارة. وبعد التقدم بالطلب تبدأ مرحلة أخرى من مراجعة حالة المستفيد ودراسة قيمة التمويل المتاح والضمانات المقدمة من المستفيد للحصول على تمويل السيارات من بنك الإنماء. كل ذلك يتم من خلال موقع بنك الإنماء دون الحاجة إلى مراجعة الفروع إلا في بعض الحالات. حيث يحتاج بعض الأشخاص إلى مراجعة البنك لتقديم المزيد من المستندات والضمانات أو التوقيع على إجراءات الصرف.

فتح حساب مصرف الانماء اون لاين

يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على قروض السيارات من بنك الإنماء أن يكون عميلا لدى البنك. ويمكن الحصول على تمويل السيارات الذي يصل إلى 500 ألف ريال للسيارة الواحدة. وبحد أقصى مليونين ريال، بعد فتح حساب مصرف الإنماء أونلاين من خلال خطوات مختصرة كما يلي:

الدخول على موقع بنك الإنماء.

الانتقال إلى الحسابات.

اختر فتح الحساب الجاري رقمياً

حدد اختيارك لطريقة فتح الحساب عبر تطبيق الانماء أو انترنت الإنماء.

فتح حساب من تطبيق الإنماء

بمجرد تحميل تطبيق الإنماء يمكنك الولوج إلى خيار فتح حساب رقمي لدى مصرف الإنماء. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال المسجل في منصة أبشر أفراد. وبعد ذلك يتم التحقق من الهوية والجوال عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد. وبعد التأكيد قم باستكمال البيانات المطلوبة. ويمكن بنفس الطريقة فتح الحساب أونلاين من خلال إنترنت الانماء. كل ما عليك فقط هو اختيار فتح حساب الأفراد واستكمال الطلب.

شروط تمويل مصرف الانماء اون لاين

يمكن بعد الحصول على تمويل مصرف الانماء اون لاين الاستفادة من عروض تقسيط السيارات الجديدة وفق الشروط التالية:

يجب احضار تعريف بالراتب من جهة العمل. كما يجب أن تكون جهة العمل من الجهات المعتمدة لدى البنك.

الموافقة على تحويل الراتب على مصرف الإنماء.

صورة الهوية الوطنية سارية أو جواز سفر صالح للمقيمين.

تحديد نوع السيارة والوكيل أو المعرض الذي سيتم الشراء منه.

موافقة مكتوبة من الوكالة بتمويل السيارة مع إرفاق صورة من البطاقة الجمركية بها بلد المنشأ والموديل وباقي التفاصيل.

تمويل السيارات التجميعي من مصرف الإنماء

يوفر مصرف الإنماء تمويل إجمالي للشخص الواحد يصل إلى 2 مليون ريال. يمكن شراء ما يوازي 10 سيارات بسعر 200 ألف ريال لكل سيارة. يمكن أيضا شراء سيارة واحدة بسعر يصل 500 ألف ريال. مع تطبيق ضوابط وشروط وأحكام خاصة بكل حالة. حيث يمكن لرب الأسرة الحصول على تمويل لشراء سيارة له ولزوجته ولأي من أبناءه.