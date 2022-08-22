وظائف بأبرز شركات التقنية العالمية في قطر لمختلف الجنسيات العربية وبرواتب مغرية

قامت أكبر شركات التقنية العالمية بالعديد من الوظائف شاغرة بفرعها في دولة قطر قطر وعن حاجتها لموظفين في مجالات متنوعة والتي سنتعرف عليها في السطور القادمة، وأعلنت شركة مايكروسوفت في قطر عن احتياجها لموظفين في الشواغر المتاحة في المجالات الادارية والمحاسبية.

وظائف بأبرز شركات التقنية العالمية في قطر وشروط التقديم بها

1. تنفيذي حسابات

العمل في شركة مايكروسوفت أوفيس في الدوحة.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الحاسوب.

أن يكون المتقدم لديه خبرة في إنشاء البرامج.

ينبغي أن يكون المتقدم من قطر.

كيفية التقديم للوظيفة

بإمكانك الالتحاق بالوظيفة عن طريق التسجيل في الرابط الالكتروني ادخل على الرابط المخصص للتوظيف وقم بتعبأة طلب توظيف ويرجى من الاشخاص المتقدمين للوظائف ضمن الشركة التقنية في قطر وفي غيرها من الشركات التاكد من البيانات الشخصية ومن وسائل الإتصال الخاصة بك حتى يتم التواصل معك من قبل الاشخاص المسؤولون عن التوظيف وحتى يسهل عليهم التواصل معك ويتم دعوتك لحضور المقابلة الأولية التي تحدد منها قبولك ضمن الشركة والتي تعتبر عن البعض أول خطوات النجاح وطريق المستقبل.

مدير مشروع

ينبغي أن يكون المتقدم يعمل في شركة ملاحة في الدوحة.

يجب أن يكون المتقدم حامل لشهادة البكالوريوس أو لشهادة الدبلوم في مجال العلوم البحرية.

يجب أن يكون لدى المرشح خبرة ست سنوات على الأقل.

ينبغي أن يكون المتقدم من قطر.

مميزات العمل في قطر

ويوجد الكثير من المميزات أثناء عملك في قطر وهذا ما يجعل اقبال كبير عند التقديم على الوظائف التي يكون مكان عملها دولة قطر التي تعرف برواتبها العالية وبسهولة العمل بها في كافة المؤسسات الخاصة والعامة, ويطمح الكثير من الشباب العربي من كلى الجنسين الالتحاق بوظيفة في قطر للحصول على الكثثر من الحوافز المالية والسيارات او بدل نقل وبدل سكن أو يتم تامين سكن لك ويوجد الكثير من المميزات مثل التأمين الصحي الشامل والتأمين على سيارتك الخاصة بالعمل ويوجد حركة عمل قوية ضمن دولة قطر بسبب التطور العمراني والحضاري هذه المرحلة.