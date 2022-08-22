دعم منصة سلفة المنتظر تمويل فوري دون تحويل الراتب 5000 ريال سعودي

الآن التمويل الشخصي من منصة سلفة حيث تقوم المنصة بتقديم الدعم الفوري لجميع العملاء التي تعمل في هذه المنصة على تيسيير جميع المعاملات المالية، وبالتالي لا تحتاج إلى انتظار تحويل الراتب الشخصي أو وجود كفيل ويمكن الحصول على المبلغ المطلوب في وقت قصير، وتحدد فترات السداد طويلة والتي تصل إلى 6 أشهر في معظم الأحيان وهو ما يسهل على المواطنين دفع قيمة التمويل التي قاموا بطلب تمويلها لحسابهم الشخصي، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقالتنا كيفية التسجيل في منصة سلفة وأهم الشروط المطلوبة للحصول على التمويل الفوري وأهم المزايا التي تقدمها المنصة.

أهم مزايا منصة سلفة 2022

من أهم ما يميز منصة سلفة أن التمويل الشخصي الذي تقدمه المنصة متوافق ومتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودي وفي جميع المعاملات، وأن سلفه هي تمويل بسبب عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية نجد أن عليها إقبال كبير جدا من جميع المواطنين في المملكة بسبب هذه الميزة التي لا توجد في مؤسسات أو منصات اخرى، والتقديم على تمويل سلفه يكون دون تحويل راتب أو وجود كفالة، يمكن من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بالمنصة والتقديم على طلب الحصول على القرض أو التمويل بكل سهوله، كما تتميز بسهولة الاجراءات الخاصة بطلب التمويل ولكن هناك عدد من الشروط التي وضعتها.

الشروط المطلوبة لتمويل منصة سلفة الفوري

يوجد بعض الشروط التي وضعتها منصة سلفة للحصول والتقديم على طلب تمويل فوري وسريع بقيمة 5000 ريال سعودي يتم ايداعها فوراً في الحساب دون تحويل راتب وتلك الشروط الآتية:

أن يكون طالب التمويل شخصي ذو جنسية سعودية، عمر المتقدم ما بين 23 عام و60 عاماً، وكامل الأهلية.

المتقدم للتمويل على رأس العمل، بشرط ألا تقل فترة العمل عن ثلاثة أشهر في الخدمة لموظفي القطاع الحكومي أو ستة أشهر لموظفي القطاع الخاص.

الحد الأدنى للراتب الشهري أربعة اللاف ريال سعودي.

خطوات التسجيل والحصول على تمويل منصة سلفة

يجب اتباع بعض الخطوات في منصة سلفة للحصول على تمويل المنصة ودعم المواطن السعودي من خلال الخطوات التالية: