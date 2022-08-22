توقيت ايداع الضمان المطور 1444 للمستفيدين

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عمر شويل - جدة توقيت ايداع الضمان المطوريتساءل الكثير من المواطنين المقيمين بداخل المملكة السعودية عن موعد صرف رواتب شهر محرم 1444ه‍ بنظام الضمان الاجتماعي المطور الذي تقوم وزارة التنمية البشرية بالسعودية بتوفيره، لفئات معينة داخل المجتمع السعودي ونوضح ذلك فيما بعد بصورة مفصلة.

توقيت ايداع الضمان المطور

لقد قامت وزارة التنمية البشرية بالسعودية بإطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور، الذي يعد من أحد برامج الدعم القوية بداخل المملكة السعودية، لتلبية كل احتياجات السكان في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من غلاء أسعار المعيشة ومرور العالم ببعض الأزمات الاقتصادية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

لقد قامت وزارة التنمية البشرية بتحديد موعد صرف رواتب نظام الضمان الاجتماعي المطور وذلك مع بداية الشهر الميلادي الموافق 1 من شهر أغسطس لهذا العام 2022 الموافق 3 من محرم 1444 ه‍، كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم مد المدة المحددة لكل المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي حتى يوم 30 من شهر أكتوبر 2022.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي يجب أولا الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التنمية البشرية لإنشاء حساب جديد ثم الانتقال للخدمات الإلكترونية واختيار خدمة “معاشات نظام الضمان الاجتماعي المطور” ثم إدخال كل البيانات المطلوبة للتسجيل والتأكيد على هذه البيانات التي تم إدخالها، وبعد ذلك سوف ترسل رسالة تبين قبول الطلب أو رفضه مع تحديد السبب.

تحديث الضمان الاجتماعي المطور

يمكن تحديث نظام الضمان الاجتماعي المطور من خلال تسجيل الدخول على صفحة الوصول الوطنية عن طريق إدخال كل من اسم المستخدم وكلمة المرور ثم تسجيل بعض المعلومات الشخصية كالاسم ولقب الأسرة والأب والجد بالإضافة إلى تحديد الحالة الاجتماعية والجنس والجنسية، كما ينبغي إدخال بعض البيانات كنوع البريد والمنطقة والمدينة والحي وإدخال رقم الهاتف ثم الضغط على زر “التالي” وإدخال البيانات المصرفية اللازمة ورقم IBAN، وبعدها سيتم إرسال رسالة نصية على رقم المحمول تحتوي على كلمة السر لإدخالها ثم التحقق من صحة هذه البيانات لكل تتلقى رسالة تشير إلى أنه تم إكتمال عملية التحديث، ونتابع معكم تفاصيل الضمان الاجتماعي المطور.