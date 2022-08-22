نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني 1444 وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب نهاية الشهر يتساءل الكثير عن موعد صرف الدعم السكني المخصص من الحكومة السُّعُودية بالتعاون مع وزارة الإسكان للأسر الفقيرة، وذلك بهدف تيسير وتوفير وضع سكني كريم ومناسب للمحتاجين، كما يوفر برنامج الدعم وحدات سكنية مجهزة لأي أسرة بلا مأوى، ولهذا نتعرف اليوم على الموعد المتوقع لصرف الدعم وكيفية التسجيل في الدعم وأهم شروطه.

موعد صرف الدعم السكني

يوافق موعد صرف الدعم السكني عادة اليوم الرابع والعشرين من كل شهر، ولا يتم تأجيله إلا إذا صادف يوم الصرف يوم عطلة رسمية، لذا من المتوقع صرف الدعم في خلال الأيام القليلة المقبلة لمستحقيه بشروط وزارة الإسكان.

شروط التقديم في الدعم السكني

حددت وزارة الإسكان عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم السكني، وهي:

ينبغي أن يكون المتقدم للحصول على الدعم من جنسية وأصل سعودي.

يجب أن يكون المتقدم مقيم إقامة كاملة ودائمة في المملكة.

ينبغي ألا يمتلك المتقدم أي عَقار سكني أو عَقار خاص في الخمس سنوات الأخيرة.

يجب ألا يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عام، ويستثنى المرأة المطلقة والأرملة من هذا الشرط، على أن يكون الطلاق أو وفاة الزوج في العامين الماضيين.

خطوات التسجيل في الدعم السكني

يمكنك إتباع الخطوات الآتية للتسجيل في الدعم السكني:

أولاً الدخول إلى منصة سكني. النقر على القائمة الرئيسية. ثم النقر على التسجيل في منصة سكني. النقر على الموافقة على الشروط والأحكام. ثم الضغط على أيقونة أنا لست روبوت. ثم استلام كلمة السر عن طريق منصة أبشر.

كم قيمة صرف الدعم السكني الشهري؟

تختلف قيمة الدعم السكني الشهري بين كل فرد وآخر، وهذا حَسَبَ الراتب الشهري وعدد أفراد أسرته، لذلك نوضح لكم معايير تحديد قيمة الدعم السكني فيما يلي:

في حالة إذا كان الدخل الشهري للأسرة لا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي، فإن الدعم السكني الشهري يصرف لهم بنسبة 100% من قيمة الدعم.

أما إذا كان الراتب الشهري للأسرة أكثر من 14 ألف ريال سعودي، فإنه يتم صرف 95% من قيمة الدعم، ولكن بحد أقصى 15 ألف ريال للدخل.

وإذا كان الدخل الشهري للأسرة أكثر من 16 ألف ريال سعودي، فإنه يتم صرف 90% من قيمة الدعم لهم، بشرط أن تكون الأسرة مكونة من 3 أفراد فقط لا غير.

تمنح الأسر التي يزيد دخلها الشهري عن 17 ألف ريال سعودي 85% من قيمة الدعم.

أما الأسر التي يزيد دخلها الشهري عن 20 ألف ريال سعودي للفرد، يتم منحها 75% من قيمة الدعم السكني.

الرقم المجاني الموحد للدعم السكني

قامت وزارة الإسكان بوضع رَقَم موحد للبرنامج وهو 199090 حتى يستطيع المستفيدين من البرنامج الاتصال بفريق خدمة العملاء والاستفسار عن كل يريدون.