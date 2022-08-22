الدعم السكني 1444 “موعد الصرف” خطوات الاستعلام من الرابط الرسمي سكني

موعد صرف الدعم السكني 1444 الذي يتساءل عنه العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يعد هذا البرنامج من برامج الدعم التي تقدمها وزارة الإسكان في السعودية، وذلك لمساعدة المواطنين على ظروف الحياة، وفقًا للحالة الاجتماعية لهم وانخفاض الدخل لهم، كما أنه يعد من أنجح البرامج الداعمة والمساعدة للمواطنين بالسعودية، وسوف نوضح لكم في هذا المقال تصريحات وزارة الإسكان بالسعودية عن موعد صرف الدعم ورابط الاستعلام عن راتب الدعم السكني.

موعد صرف الدعم السكني 1444

ولقد صرحت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية مواعيد صرف الدعم السكني ١٤٤٤، وذلك لطمئنة المواطنين، نوضح لكم الموعد في النقاط التالية:

لقد أكدت وزارة الإسكان السعودية أنه سوف يتم صرف المعاشات لبرنامج الدعم السكني خلال يوم 23 من شهر أغسطس الجاري.

كما أنها أوضحت أيضا إلى أنه سوف يكون هذا هو الموعد الثابت لصرف الدعم السكني من كل شهر ميلادي.

كما أنها أوضحت أيضا إلى أنه سوف يكون هذا هو الموعد الثابت لصرف الدعم السكني من كل شهر ميلادي. كذلك صرحت وزارة الإسكان أيضا في حالة مصادفة يوم صرف الدعم يوم جمعة سوف يتم تقديم المعاد ليصبح يوم الخميس.

كما أنها أشارت إلى أنه إذا صادف أيام أعياد أو أجازت طويلة يتم تقديم موعد صرف الدعم السكني.

تلك أهم تصريحات الوزارة عن مواعيد صرف الدعم السكني للمواطنين بالسعودية.

رابط الاستعلام عن الدعم السكني 1444

وبعدما وضحنا لكم في السطور السابقة مواعيد صرف الدعم السكني ١٤٤٤، نتابع معكم الرابط الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن راتب الدعم السكني، نوضح لكم الرابط وخطوات الاستعلام موضحه في النقاط التالية: