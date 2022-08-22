نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سفير” كيف اعرف اهلية الضمان المطور 1444 هـ (الدفعة الجديدة) sbis hrsd gov sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم كيف اعرف اهلية الضمان المطور، حيث زاد البحث بشكل كبير بين المواطنين والمواطنات عن الأهلية في نظام الضمان الاجتماعي المطور التابع إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث اننا الآن في آخر 10 أيام من الشهر الميلادي، والتي يزيد معها بحث المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور عن موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية وهذا ل معرفة استعلام عن أهلية الحساب الخاص بكم، وهل تغيرت الاهلية من مؤهل إلى غير مؤهل ام لا، وكم المبلغ الذي سينزل هذا الشهر، وسنتابع معكم في هذا المقال رابط الاستعلام الجديد وحل مشكلة عدم الأهلية التي تقلق الجميع في المملكة العربية السعودية، فتابعوا ثقفني.

سفير الضمان الاجتماعي المطور

ونتابع معكم آخر الأخبار التي صدرت بخصوص الضمان الاجتماعي المطور، حيث صدرت العديد من الأخبار بخصوص الضمان المطور، حيث انتشرت شائعة بين الراغبين في تسجيل الطلب في برنامج الضمان المطور من مستفيدي نظام الضمان الاجتماعي القديم، بخصوص آخر موعد للتسجيل، حيث يعتقد البعض أن آخر موعد للتسجيل هو شهر 4 هجري.

حيث انه في حالة الدخول بالنسبة إلى المستفيد القديم في الموقع الرسمي للضمان المطور ويريد التسجيل في الجديد يتم ظهور رسالة يقال بها أن استقبال طلبك سيبدأ بشهر 9 القادم، وهذا ما أثار قلقا لدى المستفيدين، ولا داعي للقلق، فإن هذه الرسالة تعنى بداية التسجيل وليس نهايته، وكما نعلم فإن آخر موعد لتسجيل الطلبات ليس شهر 9 ميلادي، بل سيكون يوم 31 أكتوبر 2022.

دراسة حالة الأهلية بالضمان المطور للمواطنين

وتعتبر دراسة حالة الاهلية في هذا النظام من أكثر ما يقلق السادة المستفيدين، وخاصة أننا تعودنا بكل شهر أن هناك نسبة من الأشخاص تتحول أهليتهم من مؤهل إلى غير مؤهل وهذا ما يعني عدم حصولهم على دفعة دعم ذلك الشهر، وهذا ما يسبب قلقا للمتقدمين، حيث تقوم الوزارة بعمل دراسة كل شهر للتحقق من اهلية المستفيد، وهذا للتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين.

ولكن على الرغم من ذلك تحدث بعض الاخطاء التي تتسبب في تحول اهلية المستحقين بالفعل إلى غير مؤهل، كتجاوز الدخل الخاص به الحد المانع بنسبة بسيطة جدا، أو ان تقييم الباحث الاجتماعي لم يكن دقيقا، أو حتى الإخلال بأحد شروط الاهلية والاستحقاق وهكذا، وهذا ما يجعل المواطنين يبحثون عن طريقة معرفة أو التحقق من حالة الاهلية (مقبول) بشكل دوري.

كيف أعرف اهلية الضمان المطور

ونتابع معكم كيفية الحصول على نتائج دراسة الحساب وقت إعلان الوزارة عنها بالمملكة، حيث إنه كما نعلم فإن نتائج الاستحقاق ليس لها موعد ثابت للظهور، ولكنها يمكن أن تظهر في أي وقت لدى كافة المستفيدين من نزول معاش الدفعة القادمة في حساب الضمان، وذلك في خلال الأيام وربما الساعات القادمة، وسنتابع معكم الطريقة السليمة للاستعلام التي يبحث عنها الكثير، فتابعوا الخطوات: