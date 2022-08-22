متى تكون إجازة اليوم الوطني للقطاع الحكومي والخاص 1444هـ – 2022م في المملكة

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عمر شويل - جدة إليكم موعد إجازة اليوم الوطني للقطاع الحكومي للعام الجاري 1444هـ – 2022م، حيث أن اليوم الوطني السعودي هو أحد الأيام الهامة في حياة كل مواطن أو حاكم في المملكة العربية السعودية، حيث أنه تم توحيد السعودية في هذا اليوم وبدلًا من أن كانت منقسمة إلى مملكتين تم جعلها تحت مملكة واحدة باسم واحد وقام بذلك الملك عبد العزيز بن فهد آل سعود ويمثل ذلك مكانة كبيرة في نفوس جميع المواطنين.

موعد إجازة اليوم الوطني للقطاع الحكومي 1444هـ – 2022م

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي الخاصة بالقطاع السعودي الحكومي، والتي من المقرر أن تبدأ من يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين والخميس السادس والعشرين من شهر صفر 1444هـ أي الواحد والعشرين والثاني والعشرين من شهر سبتمبر 2022م ولأن يومي الجمعة والسبت هما يومي عطلة رسمية في السعودية فتبدأ العودة إلى العمل من يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر صفر 1444هـ أي الخامس والعشرين من شهر سبتمبر 2022م.

إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاع الخاص 1444هـ

بالنسبة إلى قطاع السعودية الخاص فمن المقرر أن تبدأ إجازته في يوم الأربعاء الموافق الواحد والعشرين من شهر سبتمبر 2022م وتنتهي في يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2022م.

ما هو اليوم الوطني السعودي؟

يعتبر اليوم الوطني السعودي هو من أكثر الأيام أهمية في حياة أي مواطن وأمير وملك سعودي، حيث أرسل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مرسوم ملكي إلى الديوان الملكي السعودي بتوحيد السعودية كدولة واحدة يرأسها ملك واحد وتغيير اسمها من مملكي الحجاز ونجد إلى اسم المملكة العربية السعودية و التي هي عليه حتى الآتي، وكان ذلك في يوم السبت الموافق السابع عشر من شهر جمادي الأول لعام 1351هـ أي الثالث و العشرين من شهر سبتمبر لعام 1932م ومن المقرر أن يكون في يوم الجمعة المقبل الموافق السابع و العشرين من صفر 1444هـ أي الثالث و العشرين من سبتمبر 2022م.