انت الان تتابع خبر اتفرج : بطل الملاكمة المعتزل نسيم حميد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهما في هذا المكان المظلم .. لن تصدق ماذا يفعلان؟ (صور) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أظهرت عدة صور بطل الملاكمة البريطاني من الأصل يمني، المعتزل "نسيم حميد" وهو يتبادل الحديث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء حضوره لـ نزال البحر الأحمر في جدة.

ووصل ولي العهد لصالة الملك عبدالله الرياضية لمتابعة نزال البحر الأحمر للملاكمة للوزن الثقيل .

وقد حضر النزال رئيس فيفا، جياني انفانتينو، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.