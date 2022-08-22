نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية وشروط تقديم وظائف وزارة الشؤون الإسلامية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية الرسمي المعلن عنه الوظائف في وزارة الشؤون الإسلامية ويتم أيضاً . تقديم وظائف وزارة الشؤون الإسلامية الجديدة من خلاله حيث أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية . عن توافر وظائف متنوعة في فئات المراقبين وحراس الأمن كما بجانب ذلك أيضاً أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية وظائف جديدة في قسم الدعوة . ويتم التقدم في وظائف الشؤون الإسلامية لكافة المواطنين السعوديين من الجنسين . كذلك يتاح تقديم وظائف الشؤون الإسلامية للأئمة والمؤذنين بمختلف المناطق علي مستوي المملكة العربية السعودية . كما سيستمر التقديم علي وظائف الشؤون الإسلامية حتي يوم السبت القادم الموافق يوم . 144/1/29 وعبر سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد في شأن الوظائف الجديدة .

رابط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية للتقديم علي الوظائف

تم التنويه بأن رابط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية الذي يتم من خلاله التقديم بشكل إلكتروني علي وظائف الشؤون الإسلامية . وذلك وفقاً إلي الشروط المعلنة لكل فئة من فئات الشؤون الإسلامية توظيف المواطنين بها . كما أن الشروط المعلنة لكل فئة من الفئات تختلف عن الأخري وذلك وفقاً لضوابط كل فئة من الفئات التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الإسلامية . كذلك بجانب أن الوزارة نوهت أن التقديم علي الوظائف بدء في استقبال الطلبات الخاصة به . ويستمر حتي اليوم المشار له في بداية المقال أما عن الشروط المعلنة من وزارة الشئون الإسلامية نعرضها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

الشروط المعلنة علي رابط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

وزارة الشؤون الإسلامية أعلنت عن شروط وظائف الدعوة كالآتي :-

يكون المواطن حاصل علي شهادة البكالوريوس في العلوم الشرعية بتقدير جيد كحد أدني . كما ضمن شروط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية يكون حسن السير والسلوك ولائق صحياً . لا يكون قد حكم عليه بأي أحكام خاصة بالشرف والأمانة . كذلك من الضروري أن لا يكون قد تم فصله من خدمات المملكة لأي سبب تأديبي وأن تم فصله يكون مر علي ذلك عام . تقديم وظائف وزارة الشؤون الإسلامية الجديدة بشرط اجتياز المقابلات الشخصية . كما يجب علي المتقدم لوظائف الشؤون الإسلامية أن لا يكون متقاعد من أي قطاع وظيفي . كذلك من الضروري أن يتم تعبئة البيانات المطلوبة في وظائف الشؤون الإسلامية علي منصة التوظيف الرسمية . كما سيتم قبول المتقدم إلي وزارة الشؤون الإسلامية وظائف الدعوة وفقاً للعدد المخصص للجهة وتطابق شروط الوظيفة . ونتعرف علي شروط وزارة الشؤون الإسلامية لوظائف المؤذن والأمام في السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .

وزارة الشؤون الإسلامية وظائف المؤذن والأمام وما هي شروطهما

عبر رابط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية يتم التقديم علي وظائف الأمام والمؤذن وفقاً للشروط التالية :-

يجب أن يكون المتقدم إلي وظائف وزارة الشؤون الإسلامية سعودي الجنسية .

سعودي الجنسية . كما من الضروري جداً أن لا يقل عمر المتقدم عن سن 18 عاماً .

شرط من شروط وزارة الشؤون الإسلامية أن يكون حاصل علي الثانوية العامة .

أن يكون حاصل علي الثانوية العامة . كذلك من الضروري أن يجتاز كافة المقابلات وأيضاً الاختبارات الشخصية .

كما يجب علي المواطن الراغب في الحصول علي وظيفة وزارة الشؤون الإسلامية أن يكون متفرغاً تماماً .

أن يكون متفرغاً تماماً . يكون حسن السير والسلوك ولا يكون قد حكم عليه بأي حكم خاص بالشرف والأمانة .

كما وضحت وزارة الشؤون الإسلامية ضرورة أجتياز الكشف الطبي .

ضرورة أجتياز الكشف الطبي . أما عن شروط مراقب المساجد وحارس الأمن نعرضها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

وظائف مراقب مساجد في وزارة الشؤون الإسلامية وحارس الأمن والشروط المعلنة

تم الفصح عن كامل شروط مراقب المساجد وحارس الأمن علي رابط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية وهي كالتالي :-

شرط عمر المتقدم أيضاً لا يزيد عن عمر 18 عام . كما يجب أن يكون لائقاً صحياً . غير محكوم عليه أيضاً بأي أحكام خاصة بالشرف والأمانة ويكون حسن السير والسلوك . كذلك من الضروري أن لا يقل مؤهله الدراسي عن شهادة الثانوية العامة . كما أن باقي شروط وظائف الشؤون الإسلامية الباقية مثل باقي الشروط السابق توضيحها . أما عن خطوات التقديم علي الوظائف في وزارة الشؤون الإسلامية نعرضها بالسطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .

خطوات تقديم وظائف وزارة الشؤون الإسلامية الجديدة

يتم التقديم علي وظائف الشؤون الإسلامية علي رابط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية .

. كما يتم تحديد الوظيفة المرغوبة في وظائف الشؤون الإسلامية عبر قائمة الوظائف .

كذلك يتاح أيضاً التقديم عبر منصة النفاذ الوطني الموحد بالصفحة الرئيسية .

يتم تعبئة كافة البيانات المطلوبة من وزارة الشؤون الإسلامية كما هي بشكل صحيح .

كما هي بشكل صحيح . بعد الانتهاء من الخطوات السابقة في وظائف الشؤون الإسلامية قم بالضغط علي زر تقديم .