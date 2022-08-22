نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية وشروط تقديم وظائف وزارة الشؤون الإسلامية في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية الرسمي المعلن عنه الوظائف في وزارة الشؤون الإسلامية ويتم أيضاً . تقديم وظائف وزارة الشؤون الإسلامية الجديدة من خلاله حيث أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية . عن توافر وظائف متنوعة في فئات المراقبين وحراس الأمن كما بجانب ذلك أيضاً أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية وظائف جديدة في قسم الدعوة . ويتم التقدم في وظائف الشؤون الإسلامية لكافة المواطنين السعوديين من الجنسين . كذلك يتاح تقديم وظائف الشؤون الإسلامية للأئمة والمؤذنين بمختلف المناطق علي مستوي المملكة العربية السعودية . كما سيستمر التقديم علي وظائف الشؤون الإسلامية حتي يوم السبت القادم الموافق يوم . 144/1/29 وعبر سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد في شأن الوظائف الجديدة .
رابط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية للتقديم علي الوظائف
تم التنويه بأن رابط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية الذي يتم من خلاله التقديم بشكل إلكتروني علي وظائف الشؤون الإسلامية . وذلك وفقاً إلي الشروط المعلنة لكل فئة من فئات الشؤون الإسلامية توظيف المواطنين بها . كما أن الشروط المعلنة لكل فئة من الفئات تختلف عن الأخري وذلك وفقاً لضوابط كل فئة من الفئات التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الإسلامية . كذلك بجانب أن الوزارة نوهت أن التقديم علي الوظائف بدء في استقبال الطلبات الخاصة به . ويستمر حتي اليوم المشار له في بداية المقال أما عن الشروط المعلنة من وزارة الشئون الإسلامية نعرضها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
الشروط المعلنة علي رابط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية
وزارة الشؤون الإسلامية أعلنت عن شروط وظائف الدعوة كالآتي :-
- يكون المواطن حاصل علي شهادة البكالوريوس في العلوم الشرعية بتقدير جيد كحد أدني .
- كما ضمن شروط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية يكون حسن السير والسلوك ولائق صحياً .
- لا يكون قد حكم عليه بأي أحكام خاصة بالشرف والأمانة .
- كذلك من الضروري أن لا يكون قد تم فصله من خدمات المملكة لأي سبب تأديبي وأن تم فصله يكون مر علي ذلك عام .
- تقديم وظائف وزارة الشؤون الإسلامية الجديدة بشرط اجتياز المقابلات الشخصية .
- كما يجب علي المتقدم لوظائف الشؤون الإسلامية أن لا يكون متقاعد من أي قطاع وظيفي .
- كذلك من الضروري أن يتم تعبئة البيانات المطلوبة في وظائف الشؤون الإسلامية علي منصة التوظيف الرسمية .
- كما سيتم قبول المتقدم إلي وزارة الشؤون الإسلامية وظائف الدعوة وفقاً للعدد المخصص للجهة وتطابق شروط الوظيفة .
- ونتعرف علي شروط وزارة الشؤون الإسلامية لوظائف المؤذن والأمام في السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .
وزارة الشؤون الإسلامية وظائف المؤذن والأمام وما هي شروطهما
عبر رابط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية يتم التقديم علي وظائف الأمام والمؤذن وفقاً للشروط التالية :-
- يجب أن يكون المتقدم إلي وظائف وزارة الشؤون الإسلامية سعودي الجنسية .
- كما من الضروري جداً أن لا يقل عمر المتقدم عن سن 18 عاماً .
- شرط من شروط وزارة الشؤون الإسلامية أن يكون حاصل علي الثانوية العامة .
- كذلك من الضروري أن يجتاز كافة المقابلات وأيضاً الاختبارات الشخصية .
- كما يجب علي المواطن الراغب في الحصول علي وظيفة وزارة الشؤون الإسلامية أن يكون متفرغاً تماماً .
- يكون حسن السير والسلوك ولا يكون قد حكم عليه بأي حكم خاص بالشرف والأمانة .
- كما وضحت وزارة الشؤون الإسلامية ضرورة أجتياز الكشف الطبي .
- أما عن شروط مراقب المساجد وحارس الأمن نعرضها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
وظائف مراقب مساجد في وزارة الشؤون الإسلامية وحارس الأمن والشروط المعلنة
تم الفصح عن كامل شروط مراقب المساجد وحارس الأمن علي رابط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية وهي كالتالي :-
- شرط عمر المتقدم أيضاً لا يزيد عن عمر 18 عام .
- كما يجب أن يكون لائقاً صحياً .
- غير محكوم عليه أيضاً بأي أحكام خاصة بالشرف والأمانة ويكون حسن السير والسلوك .
- كذلك من الضروري أن لا يقل مؤهله الدراسي عن شهادة الثانوية العامة .
- كما أن باقي شروط وظائف الشؤون الإسلامية الباقية مثل باقي الشروط السابق توضيحها .
- أما عن خطوات التقديم علي الوظائف في وزارة الشؤون الإسلامية نعرضها بالسطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .
خطوات تقديم وظائف وزارة الشؤون الإسلامية الجديدة
- يتم التقديم علي وظائف الشؤون الإسلامية علي رابط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية .
- كما يتم تحديد الوظيفة المرغوبة في وظائف الشؤون الإسلامية عبر قائمة الوظائف .
- كذلك يتاح أيضاً التقديم عبر منصة النفاذ الوطني الموحد بالصفحة الرئيسية .
- يتم تعبئة كافة البيانات المطلوبة من وزارة الشؤون الإسلامية كما هي بشكل صحيح .
- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة في وظائف الشؤون الإسلامية قم بالضغط علي زر تقديم .
يسر وزارة الشؤون الإسلامية أن تعلن عن استقبال طلبات التوظيف عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، لوظائف (مراقبين- الدعوة – حراس الأمن) للجنسين، بالإضافة إلى وظائف الأئمة والمؤذنين بمختلف مناطق المملكة، حيث يستمر التقديم حتى يوم السبت ٢٩/ ١ /١٤٤٤هـ.https://t.co/4TGY5qHh3f
— وزارة الشؤون الإسلامية
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