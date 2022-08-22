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عمر شويل - جدة قروض بنك التسليف والادخار السعودي، وشروط الحصول عليها. تأسس بنك التسليف والادخار السعودي أو بنك التنمية الاجتماعية عام 1391هـ برأس مال يبلغ 5 ملايين ريال سعودي حتى وصل عام 2014 إلى ما يبلغ 46 مليار ريال سعودي. مركزه الرئيسي في يوجد بمدينة الرياض. يعمل بنك التسليف على تقديم القروض الاجتماعية وبدون فوائد، وذلك لأصحاب الدخل المحدود الذين يعانون من الصعوبات الاقتصادية، وكذلك لأصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة لتشجيعهم ومساعدتهم في تنفيذ المشاريع الخاصة بهم، بالإضافة إلى تحقيق التكافل الاقتصادي.

قروض بنك التسليف

يقوم بنك السعودي للتسليف والادخار بتقديم مختلف برامج التمويل والقروض الاجتماعية والإنتاجية الحسنة. وكذلك يقدم بعض البرامج الخدماتية غير المالية بهدف دعم وتطوير المشاريع الصغيرة. أدناه هي القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية:

القروض الاجتماعية

يمكن هذا البرنامج للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود من الحصول على قروض مالية ميسرة بدون فوائد تصل إلى 60.000 ريال. وذلك لمساعدتهم في التغلب على تحدياتهم الاقتصادية، وهذا النوع من البرامج يقوم بتقديم مجموعة متنوعة من القروض، وسنذكر هذه الشروط الخاصة بكل قرض بالتفصيل في هذا المقال.

التمويل الاجتماعي

يقوم البنك السعودي للتسليف بتمويل المشاريع الشبابية الناشئة لتحقيق النمو الاقتصادي في المجتمع. وذلك عن طريق تقديم مجموعة من قروض بنك التسليف للمواطنين. ويوفر بنك التسليف برامج متعددة للتمويل الاجتماعي هذه البرامج تم تقسيمها كالتالي:

تمويل الأسرة

يتم منح تمويل الأسرة للعائلات التي لها دخل محدود بهدف مساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

تمويل الزواج

يقوم تمويل الزواج بإعانة الشباب ومساعدتهم على الزواج عبر منحهم قروض تمويلية للأفراد ممن يقل دخلهم عن 10000 ريال سعودي.

تمويل الترميم

يتخصص هذا التمويل في عمليات إعادة بناء المنازل وترميمها.

تمويل آهل

يعمل تمويل آهل على تقديم الخدمات التمويلية للأسر التي تضاعفت عليها المسؤوليات وأعباء الحياة وغيرها من التكاليف الأسرية.

تمويل كنف

خصص هذا التمويل للنساء الأرامل والمطلقات المحتاجين للدعم، وذلك عن طريق منحهم التمويلات التي تساعدهم على تحمل تكاليف الحياة.

البرامج التمويلية الأخرى

يلعب البنك السعودي للتسليف دوراً مهماً في مجال الإشراف والتنسيق لرعاية قطاع المشاريع الناشئة. فقد أسس البنك السعودي للتسليف والادخار المركز الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والناشئة. حيث يعمل المركز على توفير الدعم ومساعدة رواد الأعمال لتحسين أوضاعهم وتطوير قدراتهم و ذلك من خلال عدة برامج وهي كالآتي:

تمويل المنشآت منتجات القطاع الثالث تمويل العمل الحر

شروط بنك التسليف للحصول على قروض

وحتى يتمكن المقترض من الاستفادة من خدمات قروض البنك السعودي للتسليف والادخار، لا بد توافر بعض الشروط لديه حتى يتمكن من الحصول على أحد هذه القروض. وجاءت هذه الشروط كالتالي:

الشروط العامة لقروض بنك التسليف

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

من المهم ألا يكون المقترض مديناً للبنك بقرض آخر.

وإذا كان المقترض قد حصل على قرض سابق وقام بتسديده بالكامل، فلا يحق له الحصول على قرض آخر إلا بعد مرور3 سنوات من تاريخ آخر قسط تم تسديده.

كما يشترط ألا يتجاوز الدخل الشهري الإجمالي 10000 ريال سعودي.

لا بد أن يتم تسديد القرض في خلال مدة لا تزيد عن ستين شهر، وذلك على أقساط شهرية، وأن يكون أول قسط بعد ستين يوماً من تاريخ صرف القرض، بالإضافة إلى ضرورة تقديم الضمانات والوثائق المطلوبة الخاصة بالقرض.

شروط قروض بنك التسليف، قرض الأسرة

يقوم بنك التسليف بتقديم قرض الأسرة لمن هم في حاجته وفقاً للشروط الآتية:

ألا يتجاوز عمر المقترض عن 70 عاماً.

يشترط ألا يزيد الدخل الشهري للمقترض عن 10000 ريال سعودي.

يمكن الجمع بين منتج تمويل الأسرة ومنتج نفاذ نفس العميل.

يتم حساب الابن أو الابنة ضمن أفراد الأسرة في حال عدم تجاوزه للرابعة والعشرين، بشرط ألا يكون موظفاً أو متزوجاً.

كما يحق للمرأة أن تتقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفلاً فأكثر.

أدناه فيديو يوضح طريقة التقديم الجديدة للحصول على قرض الأسرة 1444

شروط قرض الزواج

يقوم بنك التسليف بتقديم قرض الزواج لمن هم في حاجته وفقاً للشروط الآتية:

يجب ألا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل عن 55 سنة.

يشترط ألا يزيد الدخل الشهري للمقترض عن 10000 ريال سعودي.

يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإذا كانت تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس، فلا بد من الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك.

كما يشترط أن يكون هذا الزواج للمرة الأولى باستثناء من توفيت زوجته الوحيدة أو من طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها.

يتم احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب.

كما أن يجب احتساب مدة عقد النكاح بالتاريخ الهجري.

يمكن الجمع يسن منتج تمويل الزواج ومنتج نفاذ لنفس العميل.

ولا بد أن يكون الغرض من القرض هو الزواج للمرة الأولى.

يتم تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة، بشرط ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجرية.

شروط قرض الترميم

يقوم بنك التسليف بتقديم قرض الزواج لمن هم في حاجته وفقاً للشروط الآتية:

يشترط ألا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.

لا بد من توفير صك بملكية المنزل لطالب التمويل.

يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المنزل هو (5) سنوات.

لا بد من مرور سنة واحدة على الأقل على انتقال ملكية العقار. كما يجب مرور سنتان على الأقل على انتقال الملكية في حال انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى.

القرابة من الدرجة الأولى هم الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا والإخوان والأخوات والزوجات.

الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل الشعبية 30.000 ريال.

الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل المبنية بالخرسانة المسلحة 60.000 ريال.

الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل المبنية من الطين 18.000 ريال.

يشترط مضي مدة لا تقل عن ثمان سنوات، في حال سبق للبنك تقديم طلب تمويل لذات العقار من تاريخ صرف التمويل السابق.

كما يجب ألا تزيد مساحة أرض المبنى المراد ترميمه عن 1000 متر.

ويمكنكم الإطلاع على كافة القروض المتاحة من بنك التسليف من خلال الإطلاع على الفيديو أناه

فروع بنك التنمية الاجتماعية

تنتشر فروع بنك التنمية الاجتماعية في 13 مدينة من مدن المملكة العربية السعودية. كما تضع كل مدينة عدداً من الفروع الموزعة في مختلف المناطق، وذلك لتسهيل الوصول إليهم من قبل المواطنين. ويمكنك زيارة موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني للإطلاع على أماكن الفروع بالتحديد .

موقع البنك: 7700 طريق عبد الرحمن بن عوف، السلام، الرياض 14227

أوقات العمل:الأحد -الخميس: 7:30 صباحاً – 2:30 مساءً.

كان هذا كل ما لدينا معلومات حول قروض بنك التسليف والادخار السعودي، كما أشرنا إلى أهم شروط كل قرض بالتفصيل. ويمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن قروض بنك التنمية الاجتماعية عبر موقعهم الإلكتروني أو بزيارة أحد فروعهم على أرض الواقع حتى يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات حول القروض.