نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن قيمة رسوم المرافقين 1444 في السعودية في المقال التالي
يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية حساب رسوم المرافقين للعام الجديد 1444هـ – 2022م، حيث أن هناك الكثير من المواطنين الغير سعوديين الذين يزورون المملكة العربية السعودية لأي غرض من الأغراض أو أنه شخص مقيم في المملكة ومعه مرافق من أقاربه أو زوجه أو زوجته، فقامت وزارة الداخلية السعودية بتقديم خدمة إلكترونية يتم فيها احتساب رسوم المرافقين للمقيمين في المملكة وسنوضح لكم طريقة احتسابها عبر سطور مقالنا اليوم.
كيفية حساب رسوم المرافقين لعام 1444هـ في السعودية
- يقوم المستعلم بالدخول على موقع “حاسبة رسوم المرافقين والتابعين” الإلكتروني.
- تظهر أمامه حقول كثيرة يقوم بملئها كلها بشكل صحيح ثم يقوم بالنقر على أيقونة “الخدمة المراد الاستعلام عنها”.
- يعبئ كل البيانات والحقول الطلوبة منه بشكل صحيح وعدد التبعين ويحدد عدد سنوات الإقامة والمرافقة.
- يراجع بياناته مرة أخيرة ثم يقوم بالنقر على أيقونة “احسب” وبعدها تظهر أمامه قيمة رسوم المرافقين لكل فرد وبشكل مجمل.
ما هي رسوم المرافقين؟
وبالنسبة إلى التساؤل بشأن ما هي رسوم المرافقين أساسًا، يمكننا القول بأنها رسوم تم فرضها من قبّل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية على المواطنين الذين يزورون المملكة لزيارة أقاربهم المقيمين هناك، وفي حالة أنه لم يتم سداد رسوم المرافقين يؤثر ذلك تأثير رجعي على المقيم والزائد عن تجديد الإقامة.
الاستعلام عن قيمة رسوم المرافقين
هناك بعض الخطوات البسيطة التي وضعتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية و التي يمكنك من خلالها معرفة قيمة الرسوم الخاصة بالمرافقين والاستعلام عنها ومن أبرز هذه الخطوات كل مما يلي:-
- يقوم مرافق المقيم بالدخول على رابط موقع “حاسبة رسوم المرافقين و التابعين” الإلكتروني الرسمي.
- بعد ذلك يقوم بالدخول على إجراء المطلوب وبعد ذلك يضغط على أيقونة “تجديد الإقامة” أو أيقونة “استعلام عام” أو أيقونة “خروج نهائي”.
- ثم يقوم المستعلم بإدخال عدد المرافقين للمقيم الذين يرغبون في الاستعلام عن قيمة رسومهم ويحدد مدة الإقامة وموعد انتهائها بالتاريخ الدقيق.
- وأخيرًا ينقر على أيقونة “احسب” و يتم احتساب قيمة إجمالي الرسوم بالعملة السعودية وهي الريال.
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