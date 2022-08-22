نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2022 والفئات المستحقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2022 حيث يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد من أحد برامج المهمة في المملكة العربية السعودية التي توفرها وزارة الموارد البشرية لجميع المواطنين الغير قادرين على العمل وليس لديهم أي دخل شهر مستقر، وذلك من أجل رفع مستوى المعيشة لهذه الطبقة من المواطنين وإعانتهم على الحياة ومواجهة الغلاء الذي يمر بها البلاد في الفترات الحالية وسوف نتعرف على كيفيه التسجيل في الضمان الاجتماعي والشروط التي يجب أن تتوفر فيها المواطنين بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد

لكي تستطيع ان تحصل على الدعم الشهري المقدم من برنامج الضمان الاجتماعي المطور في السعودية فان وزاره الموارد البشرية أعلنت عن استقبال طلبات التسجيل الجديدة لبرنامج الضمان الاجتماعي لذلك العديد من المواطنين الراغبين في معرفة الشروط الواجب للاستحقاق وموعد نزول الضمان الاجتماعي للمستحقين، حيث ان الوزارة صرحت انه سوف يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي لجميع المستحقين بداية من يوم الخميس الموافق 5 من شهر محرم لعام 1444 م الموافق 1 سبتمبر 2022.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

يجب أن يكون من المواطنين السعوديين ويقيم بها بشكل دائم

يجب أن لا يكون لديه أي أملاك أو اخرت عالية القيمة

يجب أن لا يكون مشترك في اكثر من أسره

يجب أن يكون الدخل أقل من الحد الادنى الخاص بالضمان

يجب ألا يكون لديه اي وظيفة او عمل في القطاع العام أو الخاص ويأخذ منه راتب

الإعلان عن موعد غلق التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تمديد فترة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور حتى شهر أكتوبر 2022 وتحديدا في 30 من شهر أكتوبر عام 2022 فلذلك يجب على المواطنين الأسرع في التقديم وتجهيز الاوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

الفئات المستحقة لصرف الضمان الاجتماعي

تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عدة فئات المستحقة لصرف الدعم ومن هذه الفئات