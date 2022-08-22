نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يعلن بدء برنامج فني مسعف والتسجيل لمدة 10 أيام فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعمل علي تقديم العديد من الخدمات الصحية للمواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث تعمل علي تقديم العديد من البرامج التدريبية للرفع من كفاءة عدد كبيرة من العاملين في وزارة الصحة السعودية، كما بقوم الهيئة بتقييم حاملي الشهادات الصحية وفق معايير مزاولة المهنة، وقد أعلنت الهيئة بالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي عن موعد موعد التقديم في (برنامج فني مسعف) المنتهي بالتوظيف، وبعد الانتهاء من البرنامج يتم التصنيف على فني خدمات طبية طارئة.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي وظائف مستشفي الملك فيصل التخصصي، أما عن برنامج فني مسعف التابع للهيئة فهو كالتالي:

مدة التدريب تصل إلي 12 شهراً فقط.

يحصل الطالب أتناء التدريب علي مكافأة شهرية.

البرنامج يعمل علي رفع كفاءة الخدمات وتقديم الإسعافات اللازمة للمرضي.

يتم التقديم علي البرنامج عبر موقع الهيئة السعودية أو من خلال النفاذ الوطني الموحد

يجب أن يقوم المواطن بتقديم المستندات اللازمة لذلك.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي مستشفيات تأمين تكافل الراجحي، أما عن شروط التقديم علي الوظائف المعلن عنها فهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

لا يعمل المتقدم في أي وظيفة أخري.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة من الحاصلين علي شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات الطبية.

تقديم صورة من أصل شهادة لغة إنجليزية لاحد الاختبارات المعتمدة أدناه STEP 52 Academic IELTS 3.5.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

بمن خلال المقال يمكنك التعرف علي، وبعد عرض أهم الشروط المطلوبة لوظيفة فني مسعف، أما عن طريقة التقديم في برنامج من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية الصحية فهي كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للأكاديمية الصحية.

قم بتسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد .

. الضغط علي “برنامج فني مسعف”.

يجب عليك كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط علي على تقديم الطلب.

موعد التقديم علي برنامج فني مسعف

قد أشارة الهيئة إلي أن بدء التسجيل علي البرنامج كانت بدايته يوم أمس الأحد الموافق 21 أغسطس 2022 والموافق 23 من محرم 1444 هجرية ويستمر التسجيل لمدة عشرة أيام حتي يوم 30 من أغسطس 2022 والموافق 3 من صفر 1444