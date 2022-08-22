نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوات المتبعة للتقديم في وظائف القوات البحرية الملكية السعودية وأهم الشروط وموعد التقديم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت القوات البحرية السعودية ،التابعة لوزارة الدفاع ،بالإعلان عن توافر عدة وظائف لديها ،وفق بعض التخصصات ،والشروط الواحب توافرها في المتقدم بطلب الوظيفة، وذلك من خلال التعاقد على برنامح المساندة الفنية ،في كل من مدن المملكة الرياض ،جدة ،الدمام ، الجبيل ،وجازان ،والتقديم متاح من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع السعودية ،وأيضا رفع جميع المستندات المطلوبة عبر الموقع.

الموعد المحدد للتسحيل في وظائف القوات البحرية الملكية السعودية

وقد تم الإعلان عن فاتح باب التقديم في وظائف القوات البحرية الملكية السعودية ،وذلك في يوم الأحد المقبل الموافق 28 أغسطس 2022 ،والموافق 1 صفر 1444، ويتم إنتهاء التقديم في يوم السبت الموافق 3 سبتمبر 2022 ، الموافق 7 صفر 1444 ،وذلك وفق عدد من الشروط المطلوبة ،والضوابط ،والتخصصات الأساسية المناسبة للتقديم.

الشروط الواجب توافرها للتقديم في وظائف القوات البحرية السعودية

لكي يتم التقديم في وظائف القوات البحرية السعودية ،لابد من توافر عدة شروط في المتقدم بطلب الوظيفة ،وهذه الشروط تتمثل في:

أولا:يلزم أن يكون المتقدم بطلب الوظيفة ،سعودي الجنسية ،والمنشأ ،والأصل.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

أن يكون المتقدم حاصل علي المؤهل ،الذي يتناسب مع الوظيفة المقدم عليها.

لابد ان يكون المتقدم حسن السير والسلوك ،والسعمة.

ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في قضايا مخلة بالشرف ،أو الأمانة.

يلزم إجتياز جميع الإختبارات المقدمة للقبول في الوظيفة.

وأخيرا:ألا يكون المتقدم قد قام بإنهاء خدمتة في أحد الكليات ،أو المعاهد العسكرية بالمملكة العربية السعودية.

الخطوات المتبعة للتقديم علي وظائف القوات البحرية السعودية 1444

يمكن التقديم في وظائف القوات البحرية السعودية ،وذلك بإتباع عدة خطوات للتقديم ،وهذه الخطوات تتمثل في:

أولا:يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع السعودي.

يتم تسجيل الدخول بكتابة إسم المستخدم ،كلمة المرور.

ثم يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة ،وبشكل سليم ،وفي حالة العثور علي أي خلافات في البيانات المدرجة ،يتم إستبعاد المتقدم بشكل نهائي.

والجدير بالذكر أنه فور الإعلان عن نتائج القبول بكشل رسمي ،سوف يتم تحديد موعد ،وإلتزمات المقابلات الشخصية.