نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب تمويل 120 ألف ريال بنك التسليف 1444 نفاذ بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم بنك التنمية الاجتماعية بالعديد من الحلول التمويلية للعملاء، ومن أبرز هذه الحلول تمويل 120 ألف ريال بنك التسليف، الذي يقوم به المصرف بناء على عدد من الشروط الميسرة من اجل الدعم وتوفير للقادر على العمل من المواطنين بالمملكة العربية السعودية رأس المال المناسب لإقامة أي من المشروعات الصغيرة، حيث يكون القرض بمثابة تمويل للعمل الحر لمن يتمتع بامتهان أي من الحرف.

تمويل 120 ألف ريال بنك التسليف

يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل 120 ألف ريال بنك التسليف لراغبين زيادة الدخل بالمملكة على مبلغ التمويل بناء على شروط ميسرة، إذ يساعد البنك العملاء في إقامة أي من المشروعات الحرة التي تعمل على زيادة دخل العميل في مجال العمل الحر وجعله واحدا من رجال الأعمال، عن طريق إنشاء المشروع الخاص به الذي يدخل في عدد من المسارات منها مسار الترجمة، والتأليف، وأيضا الرياضة وتقنية المعلومات، والأسر المنتجة وغير ذلك كثير.

شروط تمويل 120 ألف بنك التسليف

قام بنك التنمية الاجتماعية بالإعلان عن شروط تمويل 120 ألف ريال سعودي وهو قرض التمويل النقدي المدعوم الذي يسدد له رسوم لا تتجاوز 6000 ريال، وتخصم من مبلغ التمويل قبل تحويله، ويتطلب الشروط التالية:

أن يكون العميل من المواطنين السعوديين.

والحد الأقصى لهذا القرض هو مبلغ 120 ألف ريال.

أن يبلغ طالب القرض من العمر 18 عام هجري كحد أدني.

كما ألا يتجاوز العميل عمر 65 عام هجري.

مع تقديم كافة المستندات المطلوبة التي من أهمها وثيقة العمل الحر.

تقديم ضمان مقابل التمويل النقدي.

مدة سداد قرض منتج نفاذ النقدي لا يتجاوز 40 شهر.

بنك التسليف تسجيل الدخول

خطوات دخول بنك التسليف من اجل الحصول على القرض

الدخول إلى الصفحة الرئيسية بنك التسليف.

ثم تحديد المنتج التمويلي المطلوب والمتمثل في تمويل العمر الحر.

بعد ذلك مراجعة كافة الشروط المطلوبة من اجل الحصول على المنتج.

ثم كتابة البيانات الأساسية للعميل التي من أهمها رقم الهوية الوطنية.

ويتم حجز موعد مع العميل من خلال بوابة النفاذ الموحد.

ثم الذهاب في الموعد المحدد للبنك، وإرفاق المستندات المطلوبة.

بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة

يقدم بنك التسليف عدد من المنتجات التمويلية التي تساعد العميل في الارتقاء بالمعيشة وزيادة الدخل، ومن بين هذه المنتجات ما يسمى قرض الأسرة والذي يحقق للعميل المبلغ المالي بشروط عدم تجاوز السن 70 سنة، مع ضرورة كون الدخل الشهري للأسرة لا يتعدى 14.500 ريال سعودي.